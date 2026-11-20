"Към момента няма засегнати лични данни на българските граждани". Това заяви пред bTV министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев затова, че България е била подложена на мащабен кибершпионаж в продължение на 5 години. Още: Стана ми жал за хакерите. След 5 години четене на българско деловодство сигурно искат болничен и психолог

Той обясни, че в периода 2021-2022 г. международни хакерски групи са имали достъп до държавни документи от държавни информационни системи. Предприети са всички стъпки за ограничаване и изтриване на злонамерените хакери от българската държавна мрежа, увери министърът.

Кибершпионажът

"Хакерите са събирали държавна информация и са осъществявали следене. Кои са тези субекти не знаем, но са изтегли над 130 GB през последните 5 години", посочи министър Василев.

По думите му най-притеснителното е, че българската държава не е била защитена през последните 5 години.

Според него политическата нестабилност е била в основата на интереса на хакерските групи спрямо България. Иван Василев добави още, че е заварил "един разграден двор" в министерството и ги е отстранил през последните месеци.

Иван Василев отказа да каже от кои държави са въпросните хакери, като уточни само, че "има различни хипотези".

Кибершпионите са открити с новата национална система

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Пробивът е установен благодарение на новата национална система за киберсигурност, която за първи път позволява централизирано наблюдение на държавните мрежи. Според информацията без нея атакуващите вероятно са щели да продължат да действат незабелязано за неопределен период от време.

Операцията по овладяване на инцидента се провежда от август насам. В нея участват експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военно разузнаване", дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП и Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление".

В работата са включени още "Информационно обслужване" АД, представители на частния сектор и международни партньори в областта на киберсигурността.

Три етапа за овладяване на атаката

Междуведомствената група изпълнява план, одобрен от Съвета по киберсигурността. Действията са разделени на три основни етапа. Първоначално е установен пълният мащаб на компрометирането и е проследено присъствието на атакуващите в държавната инфраструктура.

Във втория етап засегнатата среда е изолирана, засилен е контролът върху достъпа до критичните системи и е прекъсната връзката между хакерите и инфраструктурата, чрез която са управлявали атаките.

В третата фаза са прекратени всички установени до момента неоторизирани достъпи. Властите съобщават, че възможностите на атакуващите да се придвижват между отделните системи вече са ограничени.

Няма данни за откраднати лични данни на граждани

Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на граждани. Въпреки това работата по укрепването на защитата продължава. Отстраняват се установените слабости в сигурността и се въвеждат по-строги механизми за контрол на достъпа до държавните системи.

През следващите 90 дни инфраструктурата ще бъде под засилено наблюдение. Целта е своевременно да бъде засечен всеки опит за повторно проникване от страна на атакуващите.

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