Кремъл оприличи Франция на пиратска държава

Кремъл заяви днес, че счита задържането на петролния танкер "Тагор" от Франция за незаконно и че то граничи с пиратство. Моряци от френския флот се качиха на борда и отклониха кораба, отплавал от Русия в неделя. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че танкерът е обект на международни санкции и операцията е била проведена в съответствие с морското право.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не е съгласна с твърдението, че е било спазено международното право.

"Считаме такива действия за незаконни; те граничат с международно пиратство", заяви Песков пред репортери, цитира го Ройтерс. Той добави, че Русия ще предприеме мерки за осигуряване на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента.

Припомняме, че френските военноморски сили са задържали снощи нов руски танкер по време на операция в открито море в Атлантическия океан, проведена "с подкрепата на няколко партньори, включително Великобритания", както заяви президентът Макрон.

През февруари съветник на Кремъл заяви, че Русия може да разположи военноморските си сили, за да предотврати задържането на корабите си, и може да предприеме ответни мерки срещу европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат задържани.

