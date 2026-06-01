Испания иска да изнася повече оръжие

Нови разпоредби за износа на оръжие с цел стимулиране на военната индустрия обсъжда испанското правителство.

Целта на проекта е да улесни търговията в Европейския съюз.

Обновяването на правилата ще позволи разширяване на обхвата на общите лицензи, които могат да се прилагат за доставката на военно оборудване в рамките на Европейския съюз. Тези лицензи, без ограничения във времето или количеството, могат законно да покриват доставки, предназначени за въоръжените сили на европейска държава.

Източници, свързани с процеса по подготовката на текстовете, цитирани от испанския всекидневник El País, посочват, че няма смисъл временният превоз на оборудване за изложение в европейска държава да се подлага на същите процедури като продажбата му на държава, участваща в конфликт.

Испания заема 10-о място в света по износ на основно военно оборудване. Това сочи последният доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, предаде БНР.

Страната държи над 2% пазарен дял в световната търговия с оръжие.

