Мадяр променя конституцията, за да позволи отстраняване на президента

Унгарският премиер Петер Мадяр предложи изменение на конституцията на страната, което да позволи отстраняването на назначения президент, което потенциално ще проправи пътя за нови избори, пише Euronews.

„Точно както Виктор Орбан изостави унгарския народ, така и Тамаш Сульок, когото той назначи, изостави Унгарската република“, обяви Маджар пред двореца Шандор.

„Институцията на президента на републиката е по-важна и по-могъща от всеки отделен държавен глава. В интерес на Унгария е президентството да си възвърне авторитета, който беше подкопаван през последните години от мълчанието, несъстоятелните решения и пропуските си“, заяви той.

Още: ЕК е готова да освободи 16,4 млрд. евро от спрените средства за Унгария

Ултиматул към президента

„Информирах президента, че ако той запази позицията си и не подаде оставка по собствено желание, днес ще информирам депутатите от Тиса за решението му и незабавно ще стартираме необходимите процедури“, добави Мадяр.

Премиерът даде пресконференцията след разговори с държавния глава Тамаш Сульок. Той не каза на журналистите какъв вид конституционна поправка подготвя правителството, но обяви, че това няма да бъде закон, насочен към един човек, а рамка, която ще позволи и на други държавни лидери да бъдат отстранявани от длъжност.

Мадяр ще обсъди следващите стъпки с депутатите от Тиса по-късно днес.

Още: Разследване: Кои са пречките пред екстрадицията на Никола Груевски?

Премиерът заяви, че би искал гражданите да имат по-голяма дума при избирането на президента. Това може да означава преки президентски избори, но са възможни и други решения. Както каза Мадяр, подробностите все още трябва да бъдат уточнени с неговите колеги депутати.

„Основният закон е кристално ясен - президентът на републиката въплъщава единството на нацията и защитава демократичното функциониране на държавата“, каза Мадяр, преди да обясни подробно защо според него Сульок не е успял да изпълни тази роля.

„Сульок мълчеше, когато сваленият премиер говореше за буболечки, голямо почистване и армия в сянка. Работа на президента трябваше да е да заяви, че в Република Унгария няма граждани, които трябва да бъдат „почистени“, заяви Мадяр, добавяйки, че е попитал президента за коментарите на Виктор Орбан, само за да му бъде казано, че те са просто политическо мнение, така че не е имало нужда от заемане на позиция.

„Унгарската република не принадлежи на Тамаш Сульок, нито на Виктор Орбан, нито на която и да е партия или политическа система. Тя е споделено творение на унгарския народ“, заяви премиерът.

Още: Будапеща отмени скандалното решение на Орбан за излизане от съда в Хага

Няколко контрапротестиращи също се появиха на пресконференцията. Те многократно прекъсваха думите на премиера с викове, а той призова полицията да отстрани всеки, който нарушава обществения ред на събитието.

Източник: Getty Images

Сульок отказва да подаде оставка

В неделя Тамаш Сульок обяви във видеоклип във Facebook, че не е готов да подаде оставка като президент и че „иска да продължи да сътрудничи с правителството и да помага със законодателството, необходимо за усвояване на средства от ЕС“.

Той добави, че ще изчака становището на Венецианската комисия по неговия случай, а също така сигнализира, че новото правителство трябва да действа по конституционен път.

Още: Мадяр намалява заплатите на управляващите, ще взима наполовина на Орбан

В отговор, самият Мадяр публикува във Facebook.

„Тамаш Сульок никога не се е застъпвал за онеправданите, нападнатите или върховенството на закона“, пише той. „Дори в Деня на детето той защитава само месечната си заплата от 6,3 милиона форинта. Вместо да се извини“, допълни премиерът.

Той определи краен срок до 31 май за подаване на оставка от държавния глава и няколко висши държавни служители. Сред тях са Петер Полт, председател на Конституционния съд, заедно с 14-те други членове на съда, З. Андраш Варга, председател на Върховния съд, Дьорд Барна Сеней, ръководител на Националната служба за съдебна власт, Ласло Виндиш, председател на Държавната сметна палата, Чаба Балаж Риго, ръководител на Комисията по конкуренция, и Андраш Колтай, президент на Националната агенция за медии и информационни комуникации.

В неделя следобед унгарският министър използва публикация във Facebook, за да напомни на обществеността за предстоящия краен срок, а също така обяви, че той и министърът на правосъдието ще посетят президента в 8:00 часа в понеделник.

По-рано Петер Мадяр определи Сульок като „марионетния президент на Виктор Орбан“, заявявайки, че от първия момент е било очевидно, че Орбан иска държавен глава, чийто основен приоритет е лоялността към Фидес и за когото защитата на конституцията и единството на нацията е на последно място.

Съвсем наскоро, в петък, Сульок все още настояваше, че няма да подава оставка и се беше обърнал към Венецианската комисия.

В конституционната система на Унгария президентът се избира от парламента и притежава до голяма степен слаби, церемониални правомощия, въпреки че длъжността играе роля в конституционния контрол.

Президентите, избрани благодарение на мнозинството на Фидес, оформило конституцията – Пал Шмит, който беше принуден да подаде оставка след скандал с плагиатство, Янош Адер, Каталин Новак, която се оттегли заради скандал с помилване за педофилия, и Сульок – всички подкрепиха правителствата на Орбан във всяко отношение.