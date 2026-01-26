Оставката на Румен Радев:

Полският президент: Същността на Русия остава непроменена - тя е заплаха за Европа

Русия остава заплаха за Европа, на която трябва да се противодейства, заяви полският президент Карол Навроцки по време на медийна конференция след среща с украинския и литовския лидер Володимир Зеленски и Гитанас Науседа. „Същността на Русия остана непроменена - тя все още представлява заплаха за Централна и Източна Европа“, каза той.

Навроцки отбеляза, че Русия продължава да изстрелва ракети по Украйна, докато някои страни предлагат връщане към политика на „нулиране“ на отношенията с Москва. Според него Русия е заплаха от много години, независимо дали е страната на Владимир Путин, царя или болшевиките. Освен това, полският президент подчерта необходимостта европейските страни да си сътрудничат помежду си. Според него Полша отдава голямо значение на това.

По-рано върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас обяви, че блокът е отпуснал определена сума финансиране за създаването на Специален трибунал, който да съди руското ръководство за разгръщането на войната срещу Украйна. Според нея, ЕС досега е събрал 10 милиона евро. „Руските лидери са отговорни за тази война и трябва да бъдат подведени под отговорност. Не може да има безнаказаност“, подчерта Калас.

