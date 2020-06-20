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Помпео: Гласуването в ООН срещу расизма и полицейската бруталност е лицемерно

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Помпео: Гласуването в ООН срещу расизма и полицейската бруталност е лицемерно
Снимка: Getty Images/Guliver
Американският държавен секретар Майк Помпео заяви, че вотът на Съвета за правата на човека на ООН, осъждащ расизма, представлява лицемерие.

Помпео каза, че Съветът трябва да се съсредоточи върху това, което той нарече системни расови различия в страни членки като Куба и Китай.

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"Решението на съвета да се гласува вчера за резолюция, фокусирана върху полицията и расизма в САЩ, отбелязва ново ниво", гласи изявление на Помпео.

Съветът гласува в петък след дебат, предизвикан от протестите в САЩ, предизвикани от смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. След като съзници на Щатите се намесиха от текста беше премахнато споменаването на расизма и полицейската бруталност в САЩ.

 

Всичко за протестите в САЩ следете ТУК.

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