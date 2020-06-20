Помпео: Гласуването в ООН срещу расизма и полицейската бруталност е лицемерно
Помпео иска Русия да освободи обвинен в шпионаж американец
Държавният секретар Майк Помпео поиска в събота Русия да освободи бивш морски пехотинец, обвинен в шпионаж в Русия, след като мъжът пре...
Майк Помпео е на неочаквано посещение в Израел
Държавният секретар на Съединените щати Майк Помпео пристигна тази сутрин на изненадващо посещение в Израел, предадоха световните агенц...
Редактор:
Райко Павлов
Етикети: Майк Помпео