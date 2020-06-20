Помпео: Гласуването в ООН срещу расизма и полицейската бруталност е лицемерно

Какво е мнението ви за снимките от спалнята на Борисов?

Пълна низост и са пълен фалшификат, само за окалване

Истински са - добре показват какъв човек ни е премиер

Манипулирани снимки - истина с лъжа, но разкриват много за нещата

Не ме интересува