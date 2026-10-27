Хор "Шавнабада" представя богатството на грузинската полифония в София на 8 ноември

На 8 ноември, в рамките на CULTURAMA В МУЗЕЯ ’26, Хор "Шавнабада" ще пренесе публиката в света на грузинското многогласно пеене с концерта ИЗ ДАЛЕЧНИ ПЛАНИНИ в Националната галерия "Квадрат 500". Дванадесет изпълнители ще представят 75-минутна музикална програма, която разкрива богатството на грузинските музикални традиции. Всяка песен ще бъде предшествана от кратко въведение на английски език, което ще разкрие нейната история и послание.

Разговаряме с Давид Цинцадзе, художествен ръководител на грузинския ансамбъл "Шавнабада", за живата памет на музикалните традиции, експедициите в различни региони на Грузия и преоткриването на песни, съхранили гласа на поколенията.

По време на участието Ви в CULTURAMA В МУЗЕЯ’ 26 ще чуем музикални диалекти от различни области на Грузия – от мелизматични композиции и лирични песни до характерното за Гурия "криманчули". Как подбирате произведенията, които стават част от грузинската полифония?

Да, ние изпълняваме грузинска полифонична музика, представяща различните музикални диалекти на страната. По време на CULTURAMA ще покажем цялото многообразие на грузинските музикални диалекти и всички различни видове полифония, които съществуват в нашата традиция. Както отбелязва някога големият етномузиколог Изали Земцовски, грузинската народна музика обхваща всички видове полифония, познати по света. Именно такъв репертоар ще представим пред българската публика.

Членовете на "Шавнабада" участват в експедиции из различни региони на Грузия, където издирват и възстановяват малко познати песни. Какво е усещането да откриете песен, която е била почти забравена, и да я върнете към живота?

"Шавнабада" е един от най-известните ансамбли в страната, а експедициите ни често се излъчват като телевизионни предавания по грузинската национална телевизия. Това създава още едно ниво на ангажираност и ни дава възможност да споделим емоциите от нашите пътувания с по-широка публика.

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По време на една експедиция не е достатъчно просто да откриеш и събереш музикален фрагмент. Трябва да го възстановиш, да разпознаеш основните му акценти и от онова, което може да изглежда като музикални руини, да изградиш крепост или кула. Това е съвсем различен вид радост.

Изпитваш огромно щастие, когато чуеш как от гласа на възрастен човек се ражда малка, колеблива мелодия – нещо, което първоначално е било трудно за разбиране и може би е прозвучало само в един глас. Вземаш този фрагмент, вдъхваш му живот, анализираш го и го възстановяваш. А после, един ден, той заблестява на голяма сцена и предизвиква възхищението на публиката. Това е друг вид щастие. То е дар от Бога и има дълбоко значение за културния живот на нашата нация.

Грузинската полифония е призната от ЮНЕСКО за част от нематериалното културно наследство на човечеството. Какво според вас прави тази музика толкова разпознаваема и различна? И може ли това преживяване да бъде описано с думи?

Етномузиколозите са стигнали до заключението, че в Грузия съществуват всички видове полифония, познати по света. Но грузинската полифония не е просто съвкупност от музикални структури. Тя е изключително изразителна и носи удивителното ухание на древността. Въпреки вековната си история тя блести като искрящо злато.

Тя е плътна и тежка по своята същност, но когато се изпълнява добре, става забележително лека и възвисяваща. Страстна е и темпераментна, но същевременно дълбоко меланхолична. А в тази меланхолия се крие огромна надежда. Това е музика, която носи борбен дух.

Тя е дълбоко грузинска и грузинците я усещат също толкова силно, колкото и чужденците. Тя е като още един ледник, още едно слънце, още едно море. Прилича на вино, което ферментира в квеври от осем хиляди години.

В Грузия културите на виното и песента са тясно преплетени и разкриват изключително интересни взаимовръзки. Например традиционната песен Mravalzhamieri не се изпълнява в регионите, в които не се отглежда грозде. Има още много забележителни примери за това как тези културни светове се срещат.

Прави сте: тази музика не може истински да бъде предадена с думи. Тя трябва да бъде преживяна – не просто да бъде чута с ушите, а да бъде почувствана с цялото тяло.

Всяка песен в концерта ви ще бъде представена с кратка история или въведение. Как миналото предопределя срещата на публиката с музиката?

Всеки човек носи уникална идентичност, чиято история започва далеч назад във времето – с неговите предци. Грузинската песен пробужда в нас емоциите на тези далечни предшественици. Затова всеки слушател преживява и разбира песента по различен начин – през призмата на собствената си история и вътрешен свят.

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CULTURAMA В МУЗЕЯ поставя мотото "Безкрайна игра" в центъра на програмата си. Има ли място за игра, свобода и импровизация в традиционната грузинска полифония?

Всеки път, когато пеем, има импровизация. Всъщност бих искал да предложа един експеримент: ако изпея една и съща песен петдесет пъти, никога няма да я изпълним по абсолютно един и същи начин. Винаги нещо ще се промени, винаги ще има нещо различно.

Това е нашият език, а не просто музика. Това е език на интонациите, който се променя с всяко изпълнение и остава жив. Разменяме и преобразуваме вокалните партии. Басът може да се превърне във водещ глас, а водещият глас – в бас, и публиката може да наблюдава тази трансформация.

Понякога една песен може да се развие толкова свободно, че да излезе извън първоначалната си форма и да завърши в друга тоналност или дори в напълно различна музикална реалност.

Такава е свободата на грузинската полифония: жив, строго организиран музикален език, който въпреки това може да надхвърля собствените си структури.

Ще изпълните програмата си в Галерия "Квадрат 500" – пространство, свързано предимно с визуално изкуство. Как музейното пространство въздейства на едно музикално изпълнение. И защо тази среща е специална?

В това музейно пространство ще раздвижим експонатите чрез гласовете и емоционалната си енергия, като отново им вдъхнем живот. А чрез нашето пеене ще отведем публиката на пътешествие към миналото.

Какво бихте искали българската публика да отнесе със себе си след срещата с "Шавнабада"?

Бих искал да се върне към размислите за миналото, бъдещето и любовта. Бих искал да отнесе със себе си енергията на живота – онази енергия, която побеждава смъртта.

Това е енергия, способна да превърне една идея в най-съществен елемент на съществуването, а физическия свят – в неин инструмент и служител.

Коя е следващата дестинация, която ще посетите?

Преди да пристигнем в София, ще пътуваме до Германия, където ще изнесем концерти в Концертхаус в Берлин, Елбфилхармонията в Хамбург и дворцовата църква в Мюнхен.

След срещата ни с вас ще се завърнем у дома, в родината ни Грузия, носейки със себе си енергията от тези преживявания. А след това, заредени с нови сили и вдъхновение, ще продължим пътя си със следващото си турне в Швейцария.

За хор "Шавнабада"

Основан в началото на 2005 г., фолклорен ансамбъл "Шавнабада" е едно от водещите имена в грузинското многогласно пеене. Ансамбълът е създаден в динамичната столица на Грузия — Тбилиси. Още от самото си основаване той посвещава дейността си на съхраняването и популяризирането на грузинското полифонично пеене, обявено от ЮНЕСКО през 2001 г. за шедьовър на устното и нематериалното културно наследство на човечеството.

Посветени на мисията да вдъхнат нов живот на това културно богатство, през годините членовете на "Шавнабада" неуморно издирват и възстановяват множество фолклорни шедьоври. Техните експедиции ги отвеждат в различни области на Грузия, където откриват малко познати музикални произведения и впоследствие представят тези непреходни песни както пред местната публика, така и на международни сцени.

"Шавнабада" има издадени над десет аудиоалбума, включващи както образци на грузинската народна полифонична музика, така и образователни издания, посветени на традиционните грузински песнопения.

С богатата си творческа история "Шавнабада" се утвърждава като световен посланик на грузинското многогласно пеене. Международната дейност на ансамбъла включва множество концерти, майсторски класове по грузинско пеене, лекции-концерти и запомнящи се участия в престижни фестивали.

Сред тях се открояват международни форуми за вокална музика като A Cappella в Гевандхаус, Лайпциг, Германия; FestiVOCE в Пиня, Корсика; Lauksnos — Международен фестивал на нематериалното културно наследство в Клайпеда, Литва; Festival Internacional Cervantino (FIC) в Гуанахуато, Мексико; както и Международният музикален фестивал "Есенен Тбилиси" в родния им град.

Тяхната всеотдайност и стремеж към творческо развитие гарантират непрестанното обогатяване на репертоара с нови автентични песни и усъвършенстването на изпълненията, за да предложат на публиката възможно най-въздействащото и незабравимо преживяване.