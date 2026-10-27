Ударени кораби край България:

Масов бой в Кърджали: Двама пострадали и петима задържани

27 октомври 2026, 13:36 часа 800 прочитания 0 коментара
Снимка: Markus Spiske / Pixabay
Масов бой в Кърджали: Двама пострадали и петима задържани

Петима мъже са задържани след сбиване на улица в Кърджали. При конфликта са пострадали двама младежи на 19 и 26 години, съобщиха от полицията, цитирани от Нова телевизия. Инцидентът е станал около 1:00 часа през нощта. По първоначална информация между група мъже възникнал скандал, който прераснал във физическа саморазправа. Още: Един загинал и четирима ранени: Жесток масов бой в Сунгурларе

Петимата задържани, на възраст 22, 25, 31, 35 и 36 години, са заподозрени, че са нанесли побой на двамата по-млади мъже. На място пристигнали полицейски екипи, които прекратили сбиването. При огледа служителите на реда открили брадва и дървени пръти, които са иззети. Причината за конфликта все още се изяснява. По случая е започнало разследване за хулиганство. Още: С брадви, мотики и колове: Масов бой в Бургас, четирима са в болница

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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