Незаконен хотел си работи спокойно в центъра на Слънчев бряг? Местни и национални власти се задействаха

Функционира ли безпроблемно в центъра на Слънчев бряг незаконно построен хотел с ресторант? Да, ако трябва да цитираме отговор на Община Несебър до новинарския сайт "Осата", който гласи, че не са открити налични издадени строителни книжа - одобрен инвестиционен проект, разрешение за строеж или удостоверение за въвеждане в експлоатация, т.е. Акт 16. Става въпрос за 4-етажния хотел "Маверик" (и ресторант "Маверик" към него), носещ преди името "Shushan"/"Шушан". Той се намира на метри пеша от хотел "Кубан" и главната улица на курорта.

След получен сигнал и проверка в Кадастъра медията е установила, че реално там хотел не съществува - визуализира се единствено техническа постройка (трафопост) от скромните 5 кв.м. и друга сграда от 40 кв.м. На място обаче си работи хотел и ресторант "Маверик". Така се стига до запитване до Община Несебър и на 15 октомври секретарят ѝ отговаря писмено по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), че "след извършена обстойна проверка в техническия архив и регистрите на издадените разрешения за строеж по чл. 148 и чл. 155 от ЗУТ , както и в регистъра на въведените в експлоатация строежи от IV и V категория по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ на Община Несебър, не са открити налични строителни книжа (одобрен инвестиционен проект, разрешение за строеж или удостоверение за въвеждане в експлоатация), издадени за обект с посочените търговски наименования".

За строежи от I, II и III категория компетентен орган по въвеждането в експлоатация и издаването на разрешение за ползване са органите на ДНСК, посочват от общината в официалния отговор, който Actualno.com получи и с който се запозна.

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Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) в България обект с характеристиките на хотел и ресторант „Маверик“ - 4-етажна сграда с около 20 стаи, 4 апартамента и ресторант със закрита част - попада в четвърта категория строежи.

На въпрос от екипа на "Осата" кой конкретен поземлен имот и на коя конкретна сграда по кадастрални данни съответства функциониращият хотел, Община Несебър казва, че при нея не се съхранява документ, "установяващ еднозначно официално съответствие между търговските наименования „Maverick Hotel“/„Shushan“ и конкретен поземлен имот или сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)".

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) изработването, поддържането и предоставянето на официални справки от КККР е от изключителната компетентност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК – Бургас).

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Министерството на туризма: Няма издадено удостоверение за категория

Снимка: Pixabay, илюстративна. Заглавната снимка също е илюстративна.

Министерството на туризма също е извършило проверка по сигнала, след като част от него му е препратен по компетентност от общината в Несебър. Ведомството отговаря на 23 октомври, че е направило проверка в Регистъра на категоризираните места за настаняване и в Регистъра на категоризираните заведения за хранене и развлечения, част от Националния туристически регистър. От нея се установява, че към 21.10.2026 г. няма вписани данни и информация за издадено временно удостоверение, за издадено удостоверение за категория или за изтекло удостоверение за категория за обекти - хотел "Маверик и ресторант "Маверик", става ясно от отговора на главния секретар на министъра на туризма, който също бе изпратен до медията ни.

Иначе хотелът се води категория "3 звезди". В електронния регистър за туристическите обекти на територията на Община Несебър също няма вписана действаща туристическа категоризация или подадено заявление за категоризация за място за настаняване с това наименование, казват от местната власт.

От министерството пък сезират Комисията за защита на потребителите (КЗП), която по Закона за туризма осъществява последващ контрол за спазване на изискванията за категоризация на туристическите обекти и упражнява правомощия по налагане на санкции, когато се установят нарушения.

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Още въпроси и отговори от Община Несебър

Общината е била помолена и да обясни несъответствието, ако сградата, в която реално функционира хотелът, не е нанесена в кадастралната карта като такава. От общината обаче отказват да отговорят по ЗДОИ, защото това не представлява поискан достъп до съществуващи документи и данни, а по-скоро искане за обяснения по поставени "хипотетични въпроси".

Подобен е и отговорът на Община Несебър на въпрос защо обектът е бил оставен да функционира като хотел и да приема туристи в продължение на години, ако при проверка се установи, че не разполага с необходимите строителни книжа или не е законно въведен в експлоатация. "Към настоящия момент в Община Несебър няма влязъл в сила индивидуален административен акт по ЗУТ или ЗТ, с който конкретен обект под това наименование да е бил обявен за незаконен строеж или да му е наложена забрана за ползване по надлежния ред", гласи отговорът.

Остават и хипотетични въпроси как ако обектът е без Акт 16, е присъединен към електропреносната и ВиК-мрежата; как работи заведението към хотела, спазвайки Закона за туризма (ЗТ); как и дали хотелът плаща данъци? Очаква се развитие по казуса от страна на КЗП и други отговорни институции - ДНСК, прокуратурата, МВР, които ще бъдат сезирани, посочват от сайта "Осата".

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