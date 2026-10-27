"Червена лампа за България": Кънев и Мирчев обвиниха Радев и Костадинов в скрит съюз за балотажа

Лъсването на договорката между Радев и Костадинов е огромна червена лампа за всички българи, които вярват в силна, демократична и европейска България. Това заяви председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) Радан Кънев в профила си във Facebook. Повод за това негово изказване стана заявката, която лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов даде, че т Андрей Гюров няма да получи нито един глас от тяхната партия. По думите му част от симпатизантите на партията ще дадат гласа си за Илияна Йотова на балотажа на президентските избори.

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"Колкото логично, толкова глупаво и преди всичко - опасно за обществото ни. Липсва изненада. Договорката между Румен Радев и Костадинов стана ясна още вчера сутринта. А вероятно е далеч отпреди първия тур. Лъсването на тази договорка днес е огромна червена лампа за всички българи, които вярват в силна, демократична и европейска България", написа Кънев.

По думите му "неприкритият съюз между Радев и Костадинов означава, че и правителството, и президентът Йотова свалят “проевропейската” маска". "А Костадинов сваля опозиционната, “антикорупционна” овча кожа. Преди всичко - този съюз задълбочава изолацията на страната, с всички рискове за сигурността ни. И съществено увеличава опасността от затъване в (пост)комунистически експерименти в икономиката и бюджета", посочва лидерът на ДСБ.

Коментар по темата направи и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в публикация в социалната мрежа. "Само преди дни Костадин Костадинов поиска оставката на Илияна Йотова и настоя тя да се оттегли от президентската надпревара. Днес вече виждаме как Костадинов на практика застава зад Йотова за балотажа, заявявайки, че нито един избирател на „Възраждане“ няма да гласува за Гюров", посочи Мирчев.

"Следват лъжливи твърдения за резултата на Гюров, типичните му словесни еквилибристики и дълги обяснения защо част от избирателите на „Възраждане“ ще гласуват за Йотова. И понеже явно аргументи не му достигат, в конструкцията беше вкаран дори Хитлер", коментира още съпредседателят на "Да, България".

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Според него тук Йотова и БСП дължат ясен отговор. "Партията на европейските социалисти (ПЕС) официално подкрепи Йотова, а лидерите на ПЕС и групата на социалистите и демократите в Европейския парламент ѝ пожелаха успех. Костадинов пък получи предизборна подкрепа от депутати на „Алтернатива за Германия“ и лично благодари: „Ще променяме Европа заедно“. „Възраждане“ и AfD са в една група в Европейския парламент - „Европа на суверенните нации“. Точно срещу тази група европейските социалисти и другите проевропейски сили поддържат т.нар. санитарен кордон. През 2024 г. кандидатите ѝ бяха блокирани за ръководни постове в Европейския парламент именно като част от тази политика", посочва Ивайло Мирчев.

"Затова въпросът към Йотова, а и към Крум Зарков е прост: как кандидат, израснал политически в европейското социалистическо семейство, се отнася към подкрепа, идваща буквално от филиала на AfD в България - партия и европейска група, спрямо които собственото ѝ политическо семейство поддържа санитарен кордон?", посочва той. Отговорът е, че има сглобка, смята Мирчев и пита дали Иво Христов ще я види, за да подготви следващата реч на Радев за “мира и войната”, за “истерията на троловете” и “сглобките”.