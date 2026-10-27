Търсиш как да направиш аборт, съветват те как да забременееш: Новият демографски план на Путин

След като изпрати стотици хиляди мъже на фронта, руският диктатор Владимир Путин реши лично да пренареди приоритетите на онези, които са останали у дома. В нов списък с епични демографски задачи, спуснати към премиера Михаил Мишустин, Кремъл нареди на интернет търсачките в Русия спешно да променят алгоритмите си. Оттук нататък, ако някоя рускиня потърси в интернет информация за прекратяване на бременност, търсачката няма да ѝ покаже медицински услуги, а ще я обсипе с предложения за подкрепа на бременни. На премиера е даден срок до 15 декември 2026 г. да докладва как точно ще се заличи тази "неудобна" информация от мрежата.

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Мъжете под строг отчет и на преглед

Здравният министър Михаил Мурашко трябва да измисли как да създаде у руския мъж „култура за редовно посещаване на лекари по въпросите на репродуктивното здраве“. Така държавата официално приканва мъжкото население да даде отчет дали все още става за бащи.

За да бъде картинката пълна, Кремъл ще впрегне и изкуствен интелект, който да рови в държавните архиви и да помага на хората да издирват семейната си история. Вероятно с едничката цел да им напомни колко много деца са раждали прабабите им за родината.

Раждаш повече – плащаш по-малко за панелка

Тъй като демографската криза е притиснала властите до стената след десетки хиляди жертви във войната, държавата се опитва да купува раждаемост с отстъпки от лихвите. От тази есен условията по т.нар. „Семейна ипотека“ бяха генерално преобразени. За семейства с едно дете лихвеният процент скача до сочните 10%, с две деца е 8%, а за да получиш мечтаната "социалистическа" лихва от 2%, ще трябва да произведеш поне пет деца.

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В Москва и Санкт Петербург пък лихвите са още по-солени - между 4% и 12%, за да знае населението, че столицата изисква жертви.

Безплатна ин витро процедура за всеки ветеран

Гениалните идеи в руския обществен живот не спират до тук. След като миналата година бе лансирана екзотичната идея за създаване на държавна „банка за сперма“ от участници във войната, курсанти и наборници, властите решиха да стигнат още по-далеч.

От 1 декември 2026 г. ин витро процедурите и асистираната репродукция стават напълно безплатни за ветераните от войната и техните съпруги. При това – без да се изисква каквато и да е медицинска диагноза за безплодие. Достатъчно е мъжът да се е върнал от окопите.