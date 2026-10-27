"На паднал гражданин трябва да се помогне": Шефът на НСО за инцидента със Соня Колтуклиева

Видях грешки в нашите служители. На гражданин, който е паднал, задължително трябва да се помогне. Това каза началникът на Националната служба за охрана (НСО) ген.-майор Емил Тонев, който коментира случая с журналистката Соня Колтуклиева. "Предприета е вътрешна проверка за това дали са спазени изискванията, по които работят нашите колеги", добави той.

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"В момента тече проверка, тече досъдебно производство. Четвъртият колега пак е на дело", уточни той и добави, че след приключването на тези процедури ще бъде дадена повече информация за действията на НСО. "Нека да минат тези неща и тогава ще можем да говорим и ще излезем с позиция. Предприели сме проверка, вътрешна проверка, дали са спазени изискванията, по които работят нашите колеги", каза той.

На въпроса дали НСО може да нареди на председателя на Народното събрание да помогне, Тонев отговори категорично: "Ние не нареждаме на никой. Ние изпълняваме процедурите, такива, каквито са. Така че, в случая имаме процедура, която трябваше да се изнесе от колегите".

Ген. Тонев, който депозира оставката си преди дни, коментира, че след като му е поискана, няма как да не я подаде. На въпрос дали би приел да остане началник на НСО, ако Министерският съвет не се съгласи той да напусне поста, Тонев каза, че е „служител и винаги ще остане служител“.