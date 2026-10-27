Официално: БФС обяви голямата новина за ЦСКА

Дългоочакваното завръщане на ЦСКА на стадион "Българска армия" вече има и официалното одобрение на Българския футболен съюз! Лицензионната комисия към централата разреши на "червените" да провеждат домакинските си срещи от Първа лига през сезон 2026/2027 на обновеното съоръжение в Борисовата градина. Решението идва непосредствено след победата с 2:0 над Лудогорец, която изведе столичния гранд на върха в класирането.

БФС потвърди: "Българска армия" покрива всички критерии

Решението е взето на заседание на Лицензионната комисия на 27 октомври, след като са разгледани всички необходими документи за инфраструктурното съответствие на стадиона. Сред тях са докладът на Комисията по стадионите към БФС и разрешението за ползване на съоръжението, издадено от областния управител на София-град.

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"След извършения преглед и на основание представената документация Комисията прие, че стадион „Българска армия“, гр. София, изпълнява всички инфраструктурни критерии за провеждане на срещи от Първа професионална футболна лига и международни мачове", се казва в официалното решение.

ЦСКА се завръща у дома след дълго чакане

Така обновеният дом на ЦСКА получава одобрение не само за двубоите от българското първенство, но и по отношение на инфраструктурните изисквания за международни срещи. От Лицензионната комисия приветстваха възможността "армейците" отново да приемат съперниците си на своя традиционен стадион и пожелаха на клуба успешни изяви и много победи.

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