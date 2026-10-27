Подпалилите антени на Starlink край София са арестувани, но в Германия: руските служби наели турски мафиоти?

Двама 19-годишни германски граждани, които според обвиненията са подпалили антени на Starlink южно от София на 9 октомври, са били арестувани в Германия, потвърди прокуратурата в Дюселдорф пред местното издание NIUS.de. Арестът е извършен на 23 октомври в Дуисбург. И двамата са се изправили пред Районния съд в Дуисбург в събота сутринта. Той е издал заповеди за задържане под стража до вземане на решение от Висшия регионален съд в Дюселдорф.

За тийнейджърите са поискани заповеди за екстрадиция. Тирпан Б. и Зека И. бяха обвинени задочно в България на 14 октомври (самоличността им не бе потвърдена). Два дни по-късно българските власти издадоха заповеди за арест на двамата германски граждани - и двамата родени през 2007 г. Според NIUS.de се смята, че и двамата са с мигрантски произход.

В понеделник, 19 октомври, Софийският градски съд също одобри европейски заповеди за арест. Към този момент двамата обаче бяха напуснали България, потвърждава германското издание, позовавайки се на разследването.

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Само няколко часа в България: политическият скандал

Според българската прокуратура Тирпан Б. и Зека И. са влезли в България като туристи през граничния пункт „Калотина“ на 9 октомври. Около 22:25 ч. те предполагаемо са подпалили няколко антени в сателитния комплекс „Телепорт Плана“, южно от София. Три антени на Starlink са били напълно унищожени, а други – повредени. Същата вечер двамата са напуснали страната, връщайки се към Сърбия. Колата, с която са пътували, е имала германски номера, но не е била регистрирана на тяхно име.

В продължение на три дни МВР и службите за сигурност не съобщиха публично за инцидента. За него стана известно едва в края на работния ден на 12 октомври, когато съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев оповести случая. Първоначално се твърдеше, че палежът е извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври и че от общо 18 антени 11 са били умишлено подпалени и напълно унищожени. Записите от охранителните камери показват две лица с маски.

Главният секретар на МВР Любомир Николов каза, че има заподозрени, но като цяло властите не оповестиха никаква друга информация. Премиерът Румен Радев дори предупреди директора на ДАНС да не изнася ключови данни, за да не се възпрепятства разследването.

Снимка: Getty Images

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Faktor.bg твърдеше, че двама чуждестранни граждани - информацията бе, че са на 20 и 21 години - са задържани за палежа на антените от сателитната система Starlink край телепорта в Плана планина. Твърдеше се, че са арестувани на 12 октомври, понеделник.

Мрежата на Starlink, по-конкретно военният ѝ елемент Starshield, е много важна за комуникацията и военните действия на украинската армия в защитата ѝ срещу Русия.

Серия от атаки срещу съоръжения на Starlink: други държави обвиниха Русия

Няколко седмици преди пожара в България, на 23 септември, наземна станция на Starlink във Вола Кробовска, Полша, стана обект на умишлен палеж. Полските власти подозират, че за това са отговорни руските разузнавателни служби.

В нощта на 18 октомври инфраструктурата на Starlink в Литва също стана мишена на предполагаеми подпалвачи. В предприятие близо до Вилнюс, където се съхранява оборудване на Starlink, извършителите са се опитали да подпалят антени и контролен модул, твърди литовското правителство, което определи случая като опит за атака. Силите за сигурност бяха предупредили предварително компанията и бяха засилили мерките за сигурност. Вилнюс също обвини Москва, за разлика от България.

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На 15 септември избухна пожар на платото Брентйонг над Леук в швейцарския кантон Вале. Там се намира голяма наземна сателитна станция, където Starlink планира да построи свой собствен обект с 40 антени. Полицията на кантона Вале е потвърдила пожара пред NIUS.de.

Следите водят към турската банда "Далтън"?

Следите на заподозрените във връзка с атаките срещу съоръженията на Starlink водят към кръга на турската мафиотска банда "Далтън", твърди германското издание. Групата е известна на германските разследващи органи от месеци и се счита за част от организираната престъпност.

Западните служби за сигурност отдавна предупреждават, че руските разузнавателни служби целенасочено набират лица от престъпния свят за саботажни операции - така наречените "агенти за еднократна употреба", вербувани за отделни мисии чрез приложения за съобщения като Telegram, припомня медията.