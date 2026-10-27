Неочаквана пречка пред Левски: Новото ръководство вече месец чака официално вписване

Левски се сблъска с неочаквана административна пречка при преструктурирането на клубното ръководство, съобщава Sportal.bg. Повече от месец след подаването на необходимите документи новият Съвет на директорите все още не е официално вписан в Търговския регистър. Причината обаче не е пропуск от страна на "сините", а забавяне в обработката на заявленията, свързано с увеличения обем работа в регистъра.

Какво се случва с новото ръководство на Левски?

На 24 септември столичният клуб е подал заявление за вписване на промените в управленската си структура. Левски премина от двустепенна към едностепенна система на управление. Досегашните Надзорен и Управителен съвет бяха заменени от Съвет на директорите, в който влизат Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудиу Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери.

Въпреки взетото решение новият орган все още не може официално да встъпи в правомощията си, тъй като вписването не е приключило.

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Каква е причината за забавянето?

Според информацията на Sportal.bg проблемът е изцяло административен и не е свързан с нередности в документите на Левски. Една от причините е големият брой заявления за превалутиране на капитала на търговските дружества във връзка с приемането на еврото. Допълнително натоварване създава и обработката на финансовите отчети.

Това е довело до забавяния на вписванията с повече от месец. Към момента няма яснота кога работата на Търговския регистър ще се нормализира и кога новият Съвет на директорите на Левски ще бъде официално вписан.

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