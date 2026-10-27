Румънските служби: Русия координира мрежа за саботажи в Европа (ВИДЕО)

Румънското разузнаване обяви, че е разкрило диверсионна мрежа, координирана от Русия, която е свързана с пожара от 14 септември 2026 г. на промишлена площадка в Брашов. Според службата участниците в мрежата са получавали задачи да набелязват военни обекти и оръжейни предприятия не само в Румъния, но и в други европейски държави.

Mрежата е координирана от Русия

Румънската служба за разузнаване (SRI) съобщи, че е установила дейността на мрежа, в която участвали няколко души от бивши съветски републики, живеещи в държави от Европейския съюз. Срещу тях се водят съдебни производства в Румъния и други европейски страни. Още: Латвия с призив към ЕС: Спрете визите за руснаците, иначе ще има още саботажи

Според SRI руските им куратори възлагали на участниците да избират потенциални цели за саботаж. Сред набелязаните обекти били предприятия за производство на оръжия и други съоръжения с военно предназначение.

Разузнавателната служба свързва случая с предполагаема руска кампания за диверсии в Европа. По данни на ведомството през тази година в Румъния са правени опити за атаки срещу военни обекти, включително съоръжения, използвани за подготовката на Въоръжените сили на Украйна.

Пожарът от 14 септември е избухнал на промишлена площадка на Carfil в Брашов, в близост до предприятието Carfil S.A. То е дъщерно дружество на държавния оръжеен холдинг ROMARM. Румънското разузнаване твърди, че разкритата мрежа е свързана с инцидента.

Вербували чрез социалните мрежи и обещания за пари

Според SRI вербуването обикновено започвало в социалните мрежи, където на потенциалните участници били предлагани пари срещу наблюдение на определени обекти или заснемането им.Още: Румънският президент официално: Два кораба са ударени с дронове в наши териториални води (ВИДЕО)

С течение на времето задачите можели да се усложнят и да включват палежи и други саботажни действия. При отказ от изпълнение на възложеното вербовчиците прибягвали до натиск и изнудване, като се възползвали от финансовите затруднения, зависимостите или криминалното минало на привлечените лица.

Разузнавателната служба посочва и различни методи за прикриване на самоличността и придвижването на участниците в подобни мрежи.

"За да скрият самоличността и придвижванията си, участниците в такива мрежи често регистрират превозни средства, жилища и платежни средства на името на други хора, а също така използват SIM карти на оператори от трети държави и криптирани приложения за съобщения", се казва в съобщението на SRI. Още: НАТО не отговаря на хибридната война на Русия и няма сдържане: Калининград ли ще е поводът за война? (ВИДЕО)

Разследването продължава с участието на румънското разузнаване, прокуратурата за борба с организираната престъпност и тероризма, военното разузнаване и Министерството на вътрешните работи.