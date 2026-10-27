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Путин говори с президентите на Финландия и Норвегия за Украйна

27 октомври 2026, 11:35 часа 1616 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин говори с президентите на Финландия и Норвегия за Украйна

Владимир Путин е провел телефонни разговори с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, се съобщава на сайта на финландското президентство. Разговорът е бил фокусиран върху Украйна и е станал по инициатива на лидерите на Норвегия и Финландия. При подготовката за разговора те са се консултирали с Киев.

Разговорът е бил свързан с предстоящите срещи в Абу Даби, а Стуб и Стьоре са говорили от името на своите страни, а не на цяла Европа, според прессъобщението.

"Разговорът бе откровен и по същество. Нашите страни са съседи на Русия. Изходът от тази война ще се отрази пряко на нашата сигурност, както и на сигурността на цяла Европа. Необходими са директни преговори за прекратяване на войната", заяви Стуб, цитиран от руската редакция на BBC.

Това е първият директен контакт между Путин и висши европейски лидери, подкрепящи Киев, откакто френският президент Еманюел Макрон разговаря с господаря на Кремъл миналия юли.

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Финландия Норвегия Владимир Путин Александър Стуб Йонас Гар Стьоре война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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