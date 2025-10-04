Популистът и стоящ срещу Украйна Бабиш спечели в Чехия. Гласовете не стигат за пълно мнозинство

Очаквано - бившият чешки премиер Андрей Бабиш и партията му "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) печелят парламентарните избори в Чехия. Вотът се проведе в рамките на два дни - 3 и 4 октомври.

При 99% преброени гласове, Бабиш води с малко под 35% от гласовете. На второ място се класира управляващият дясноцентристки блок "Заедно" с около 23%. В края на броенето се стигна до сериозна промяна - при 95% преброяване Бабиш имаше 84 депутати, сега са 81. Това значи, че той не може да управлява самостоятелно - в чешкия парламент има 200 места т.е. трябват му още 20 депутати, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още: Очаквано: Партията на Бабиш води убедително на парламентарните избори в Чехия

🇨🇿 Babiš returns — populists win the elections in Czechia



With over 99% of ballots counted, Andrej Babiš’s party ANO (“Action of Dissatisfied Citizens”) is leading the parliamentary elections with nearly 35% of the vote.



❗However, forming a majority government requires at… pic.twitter.com/CYZ77WJFgQ — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025

Освен това - трета е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, с над 11%. А на четвърто място е крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" с точно 11%. Пиратската партия, която до 2024 година беше част от управляващите, взема 8,81% — 8%.

Бабиш е яростен критик на Европейския съюз и преди това е заплашвал да спре военната помощ за Украйна. Победата на Бабиш може да доведе до промяна във външната политика на страната – включително в позицията ѝ спрямо Украйна, но предвид невъзможността му да управлява сам и сложната конфигурация може да се стигне дори до това той да трябва да е опозиция.

Още: Чешкият президент се обърна към нацията преди изборите: Да не се оставяме на милостта на Русия (ВИДЕО)