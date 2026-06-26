Поредна руска рафинерия е извън строя след украинска атака

Руската рафинерия NORSI в Нижни Новгород, четвъртата по големина и втора по производство на бензин в страната, спря дейността си след атака с украински дронове, съобщи Ройтерс. Първичната преработвателна инсталация AVT-5 беше повредена при атаката.

Още: 40 дни: Зеленски одобри план с операции, които да накарат Путин да потърси мир

Украйна заяви, че кампанията ѝ от удари с дронове с голям обсег на руски енергийни съоръжения има за цел да отслаби ключов източник на финансиране на войната и да доближи конфликта до руснаците. Президентът Владимир Путин заяви, че подобни атаки срещу гражданска инфраструктура имат за цел да посеят раздор сред населението.

Още: Преди изнасяше горива, сега ще внася: Русия търси изход от кризата с доставки от Индия

Източниците посочиха, че атаката е нанесла щети на основна рафинираща инсталация, CDU-5, в NORSI. Инсталацията има капацитет от 12 000 метрични тона на ден, което представлява около една четвърт от общия производствен капацитет на завода. Очаква се рафинерията да използва други инсталации, за да възобнови дейността си в близко бъдеще. „Лукойл“, която е собственик на рафинерията, не отговори на запитване за коментар от Ройтерс.

Още: Удар след удар: По две руски рафинерии, едната на "Лукойл", и две ел. подстанции в Русия (ВИДЕО)

SPIMEX – Международната търговска борса в Санкт Петербург, спря продажбите на дизел и бензин от NORSI от сряда. Губернаторът на Нижненовгородска област Глеб Никитин съобщи в сряда в приложението Telegram, че промишлен обект е бил повреден от падащи отломки от дрон и че двама души са загинали. Той не посочи името на обекта. Рафинерията се намира близо до Кстово в Нижненовгородска област, на около 450 км източно от Москва.

Още: Ирландия: И България, и други страни искат промени в новия пакет санкции, ще ги приемем до средата на юли

Заводът може да преработва около 15 милиона тона суров петрол годишно и да произвежда около 5 милиона тона бензин, повече от 5 милиона тона дизелово гориво, 2 милиона тона мазут и около 500 000 тона битум.

Още: Украйна добави още два удара по руски петролни рафинерии в дългия си списък (СНИМКИ)