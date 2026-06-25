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40 дни: Зеленски одобри план с операции, които да накарат Путин да потърси мир

25 юни 2026, 20:52 часа 890 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook - Володимир Зеленски
40 дни: Зеленски одобри план с операции, които да накарат Путин да потърси мир

Президентът Володимир Зеленски одобри 40-дневен план с операции на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) за оказване на натиск върху Русия да прекрати войната. „Генерал-майор Евгений Хмара – временeн началник на СБУ, докладва за нашия план за дългосрочни санкции, средносрочни санкции и резултатите от работата на Службата за сигурност на Украйна, по-специално на Центъра за специални операции „Алфа“, на фронтовата линия. Одобрих 40-дневна операция на Службата за въздействие върху държавата-агресор с цел насърчаване да се прекрати войната“, отбеляза държавният глава на Украйна.

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Той подчерта, че СБУ вече няколко месеца демонстрира най-високите нива на защита на позициите на Украйна на фронтовата линия благодарение на използването на различни видове дронове. „Специалният оперативен център „Алфа“ е лидер по брой жертви, нанесени на личния състав и техниката на окупационните сили“, добави той.

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Вчера оператори от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ успешно нанесоха удари с дронове по руските обекти на противовъздушната отбрана в района на Керченския проток, както и по инфраструктурата на военните летища Саки и Гвардейское във временно окупираната територия на Автономната република Крим.

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Две зенитно-ракетни системи С-400, както и две зенитно-ракетни и оръдийни системи „Панцир-С1“, също бяха ударени близо до Керч. Това е четвъртата система „Панцир-С1“, ударена от подразделението „Алфа“ на СБУ в района.

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Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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