Поругаха паметта на Анна Политковская - намериха се хора в Русия, които да реагират (СНИМКА)

"Можеш да счупиш камък, но паметта е много по-силна - никакъв чук не може да я счупи". Такова послание отправи руското сдружение "Гражданска инициатива", след като отново временно възстанови паметната плоча на руската журналистка Анна Политковская. Плочата беше разбита от все още неизвестни вандали - предвид милиционерският режим в Русия най-вероятно ще си останат неизвестни.

Политковская е една от фигурите в съвременната руска история, която беше сред първите, показващи истинското лице на руския диктатор Владимир Путин. Нейните репортажи за поведението на руската армия в Чечения и Северен Кавказ и репресиите, които тя наложи над местните в стил, сега видим в Украйна, са знакови. На 7 октомври 2006 г. (рождения ден на Путин) тя е застреляна в асансьора пред апартамента, в който живее. И до днес мнозина вярват, че поръчковото убийство е дело на близки до Путин или дори на него самия. Главният редактор на "Новая газета" Дмитрий Муратов съобщава, че в деня на нейното убийство Политковская е планирала да публикува статия, описваща мъченията, които прилага чеченската служба за сигурност - т.нар. Кадировци. Ден след като Политковская е намерена мъртва, полицията конфискува нейния компютър и материалите от нейното разследване. В допълнение Муратов казва, че са изчезнали и две снимки на мъчителите.

"Анна Политковская беше журналистка, която говореше на глас за това, за което другите предпочитаха да мълчат. Тя пишеше за хора и плащаше за това с постоянен натиск, в крайна сметка плати и със собствения си живот. Тя беше убита заради професията си, заради почтеността си, заради отказа си да се обърне настрани от несправедливостта. Ние няма да позволим на плановете на шепа страхливци да се осъществят. Окачихме нова, макар и временна, паметна плоча, за да знае и помни всеки какво се е случило тук и чий живот е бил прекъснат тук", съобщи "Гражданска инициатива".

