11 февруари 2026, 8:29 часа 249 прочитания 0 коментара
Послание към руски военнопленници: Връщат ви веднага да се биете - да си знаете (ВИДЕО)

"Здравейте на всички. Поздравявам ви, връщате се на родна земя съгласно рамките на програма за обмен (на военнопленници). Четири месеца, всеки е чакал дълго време за тази размяна". Така биват посрещани руски граждани, завръщащи се в Русия след поредната размяна на военнопленници и издаване на разрешение на други граждани да отидат на руска, съответно на украинска земя.

Каква е уловката за руските военнопленници? Да си знаят, че вероятно дори няма да могат да видят за малко близките си, преди да бъдат върнати от командирите им в окопите в Украйна.

"Знам, че в този обмен има много военнопленници, които са подписали договори, докато са били в учреждения, в които се изтърпяват наказания за лишаване от свобода. Това е уязвима категория – искам да ви предупредя, че вашите командири могат възможно най-бързо да ви пратят обратно да воювате (в Украйна). Без да видите семейството, роднините и близките си":

Видеокадрите са от канал, основан от руска гражданка (Ирина Кринина), чийто мъж преди време е попаднал в плен в Украйна, след като е бил част от окупационната руска армия и е участвал във военни действия в Украйна.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
