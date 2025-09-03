Войната в Украйна:

Потвърдено: Тръмп и Зеленски ще обсъждат санкции срещу Русия в четвъртък

03 септември 2025, 21:11 часа 409 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп ще проведе разговор с украинския си колега Володимир Зеленски в четвъртък. Това съобщи представител на Белия дом, след като по-рано самият Зеленски и европейски лидери заявиха, че очакват обаждането, предаде АФП. „Много скоро ще разговарям с него и тогава ще знам какво точно ще предприемем“, каза Тръмп в Овалния кабинет, по време на визитата на полския президент Карол Навроцки. По-късно служител на Белия дом потвърди: „Президентът Тръмп имаше предвид Зеленски. Двамата ще разговарят утре“.

Зеленски също потвърди новината

По-рано на 3 септември, по време на посещението си в датската столица Копенхаген, Зеленски потвърди, че ще разговаря с Тръмп, пред когото ще настоява за нови санкции срещу Русия - на срещата на "коалицията на желаещите" в Париж. Украинският президент заяви, че Тръмп е обещал да отговори „след няколко седмици“ и че възнамерява да разговаря с него „днес или през следващите дни“, за да изясни позицията на САЩ.

Зеленски също така отново отхвърли идеята за териториални отстъпки на Русия като „неразумна“, предупреждавайки, че на Путин не може да се има доверие да подпише каквото и да е споразумение. „Ако някой подкрепя тази безумна идея, кой може да гарантира, че Путин няма да продължи войната? Никой не може да даде гаранции“, категоричен бе Зеленски. Той отбеляза, че дори след години на боеве, руските сили не са успели да поемат пълен контрол над Донецка област, разкъсван от война регион от 2014 г.

„Донецк се превърна в много мощна част от нашата линия на отбрана“, каза Зеленски, твърдейки, че Русия е загубила над 100 000 войници в района.„За четири години (Путин) не успя да окупира дори 30% от един регион“, добави той. „Ако продължи по-нататък, ще му отнеме години – и не само време, но и милиони войници.“

Путин публично поиска Украйна да се откаже от желанието си за членство в НАТО и да изтегли войските си от източен Донбас – състоящ се от частично окупирана Донецка област и почти изцяло окупирана Луганска област – като условие за мирно споразумение. При това условие няколко големи града под украински контрол ще трябва да бъдат предадени на Русия. Зеленски многократно отхвърля официалното признаване на руската окупация или отстъпване на допълнителна територия и призовава за пълно прекратяване на огъня като предварително условие за мирни преговори.

Елин Димитров
