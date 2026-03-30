Правителството на Гюров:

Потвърдиха смъртта на поляк, починал в руски арест в окупираните територии

30 март 2026, 22:36 часа
Снимка: Getty Images
В следствения арест в Таганрог е починал поляк, задържан в окупирания от Русия украински град Мелитопол, пише полското издание Gazeta Wyborcza. В отговор на запитване от Полша руското външно министерство съобщи, че 58-годишният Кшищоф Галос, задържан за „противодействие на специалните военни операции“ в окупирания от Русия Мелитопол, е загинал в следствения арест в Таганрог. В същия следствен арест се е намирала и арестуваната украинска журналистка Виктория Рощина.

Според информацията, Галос е бил откаран в следствен изолатор №2 в Таганрог. Намиращите се там украински военни съобщиха на изданието „Вот Так“, че са били свидетели на изтезанията му, а също така полякът е бил принуждаван да учи химна на Русия. Галос е бил погребан в Таганрог на 14 юли 2023 г. Според официалната версия Галос е починал от „кардиомиопатия“ и свързани с нея усложнения.

Историята на Галос

Според полски медии, информация за задържането на Галос е предоставена на журналисти от руската организация за правата на човека "Мемориал". Съгласно информацията на правозащитниците, през пролетта на 2023 г. Галос е бил държан в арест в Таганрог, Ростовска област. Украински източник на "Мемориал" твърди, че полският гражданин е починал в плен. Тази информация сеге вече бе официално потвърдена.

Според близките му руските власти не са уведомили полската страна за задържането на полския гражданин или за евентуалната му смърт. Племенницата на Галос каза, че семейството е било шокирано да научи, че той се е озовал в Украйна. Тя отбеляза, че Галос не познава никого там и преди това е отричал, че в Украйна се води пълномащабна война. Според нея близките свързват пътуването му с депресивното състояние, от което е страдал в продължение на няколко години.

Синът на мъжа казва, че няколко дни преди изчезването му баща му е говорил за двуседмична почивка по време на великденските тържества. Известно време по-късно той е получил последното текстово съобщение от баща си: "Не мога да отговоря. Всичко е наред. Обичам те". След като мъжът не се върнал в уговорения срок, роднините му се обърнали към полицията.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Полските правоохранителни органи установили, че Кшищоф Галос е влязъл в Украйна на 20 април 2023 г. Той пътувал със собствения си автомобил и е взел със себе си велосипед. Камери за видеонаблюдение са заснели колата му близо до електроцентрала в Запорожка област. Според "Мемориал" е възможно той да е поел по грешен маршрут и да е попаднал на руски контролно-пропускателен пункт.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров, Отговорен редактор
арест загинал поляк война Украйна Кшищоф Галос
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес