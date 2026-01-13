Лайфстайл:

13 януари 2026, 19:47 часа 454 прочитания 0 коментара
Повишен в чин от Путин руски генерал пак е изритан от пост на командир

Руските окупационни власти, които управляват завладяната от руската армия част на Запорожка област, обявиха уволнението на генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов, заместник-главнокомандващ на руския флот за бреговите и сухопътните войски. Новината съобщи Владимир Рогов, председател на Комисията по суверенитет, патриотични проекти и подкрепа на ветераните към Обществената палата на Руската федерация и член на Главния съвет на окупационната администрация на Запорожката област.

Защо Ахмедов е освободен от поста сега, не става ясно. Но Рогов сам напомня, че през 2024 година Ахмедов беше свален от поста си на командир на 20-та общовойскова руска армия. Z-канали критикуваха генерала за големите загуби на войници в Курския сектор и за фалшиви доклади за успехи.

Преди това Z-канали обвиниха Ахмедов, че е наредил на руските войници да се позиционират близо до Кремена, Луганска област, през юни 2023 г., подготвяйки ги за настъпление. В крайна сметка Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удариха струпването на войски с ракета HIMARS. Морски пехотинци от 155-та руска бригада също посочиха Ахмедов в жалбата си до губернатора на Приморски край, изразявайки недоволство от командването си и огромните загуби, които претърпяха близо до Павловка в Донецка област, напомня руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

През декември 2023 година руският диктатор Владимир Путин подписа указ за повишаване на Ахмедов в звание генерал-лейтенант.

