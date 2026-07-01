Повишена опасност! Германия посъветва гражданите си да напуснат Русия

Германското външно министерство затегна своите препоръки за пътуване до Русия и призова гражданите си да напуснат страната. Докато предупреждението преди се фокусираше предимно върху регионите, граничещи с Украйна, сега то се разпростира върху цяла Русия. От ведомството уточняват, че рискът от атаки с дронове остава в цяла Русия. Москва, Санкт Петербург и Ленинградска област все по-често стават обекти на масирани удари с дронове през последните месеци.

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Опасни области

„Въпреки значителното укрепване на системата за противовъздушна отбрана около Москва, атаките с дронове и падането на техните отломки са довели до щети, които в някои случаи са били доста значителни“, се казва в предупреждението. Берлин счита Белгородската, Брянската, Курската, Воронежската и Ростовската области, както и Краснодарския край, за най-опасни.

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На фона на продължаващата война нивото на риск може бързо да се увеличи, а ситуацията със сигурността може рязко да се влоши, пише министерството. Министерството на външните работи предупреди за възможни прекъсвания на въздушния транспорт. Поради атаки с дронове летищата в Русия редовно са ограничени, което води до закъснения и отмяна на полети. В препоръките се споменават и прекъсвания на доставките на гориво в определени региони, съобщи themoscowtimes.com.

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Други рискове

В допълнение към заплахата от удари с дронове, документът изброява и други рискове, свързани с престоя в Русия. Германските граждани и притежателите на двойно германско-руско гражданство са предупредени за риска от произволно задържане и ограничен достъп до консулска помощ. За тези, които остават, Министерството на външните работи съветва да избягват места с многолюдно мнозинство, да следят отблизо официалните съобщения за сигурност и да се регистрират в системата за кризисна информация ELEFAND.

В края на миналата година Държавният департамент на САЩ потвърди нивото си на тревога за пътуване до Русия на ниво 4, препоръчвайки на гражданите си да се въздържат от посещение на страната, а тези, които вече са там, да „напуснат незабавно“. Сред основните рискове американските власти посочват продължаващия въоръжен конфликт между Русия и Украйна, произволното прилагане на руското законодателство, риска от задържане и потенциалната заплаха от терористични атаки.

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