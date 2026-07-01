Богдан Узелац, Yettel: Да насърчаваме у децата любопитство към новите технологии, а не страх

Изпълнителният директор на Yettel бе част от открващата церемония на младежкия фестивал „Ало, Космос! Говори България“

Както Космосът някога е будил едновременно страх, но и желание за изследване, така днес дигиталният свят и изкуственият интелект поставят сходни предизвикателства пред новите поколения. Това послание отправи Богдан Узелац, главен изпълнителен директор на Yettel, по време на официалното откриване на шестото издание на младежкия научен фестивал „Ало, Космос! Говори България“.

По думите му, новото и непознатото често носят усещане за несигурност, но именно любопитството помага на хората да направят крачка напред и да го опознаят. Той направи паралел с момента, в който технологиите са позволили на човечеството да изпрати хора в Космоса – тогава страхът постепенно е бил преодолян, а желанието за изследване на този нов свят е продължило да движи развитието напред. Според него същият подход е необходим и днес, когато децата растат в свят с бурноразвиващи се, но все още не напълно познати дигитални технологии и изкуствен интелект.

Богдан Узелац (вдясно) и д-р Соломон Паси (вляво), президент и основател на Атлантическия клуб в България

„Имаме много отговорна роля – да говорим за тези технологии така, че те да не се превръщат в нещо, което създава страх, блокира ни или ни кара да отвръщаме поглед от технологиите, които вече са навсякъде около нас. Напротив – важно е да насърчаваме у децата любопитство, въображение и желание да бъдат откриватели, но по безопасен начин“, подчерта изпълнителният директор.

Любопитството като инструмент за онлайн безопасност

Способността на децата да задават въпроси е ключова в дигиталната среда –особено когато попаднат на съмнително съдържание в приложение, онлайн платформа или друга част от ежедневието си, допълва Богдан Узелац. Според него въпросът „Истинско ли е това?“ може да се превърне в първата стъпка към по-осъзнато и защитено поведение, без да отнема от свободата на новите поколения да играят, да откриват и да използват най-доброто от технологиите.

Именно тази идея Yettel пренася и в експо зоната на фестивала чрез интерактивни образователни игри, посветени на дигиталната безопасност и медийната грамотност. В къта на Digital Scouts децата имаха възможност да проверят знанията си по важни теми от онлайн средата – създаване на силни пароли, споделяне на поверителна информация и онлайн казуси, за които учениците сами трябваше да намерят правилното решение.

Специални гости в зоната на Yettel бяха популярните създатели на дигитално съдържание и дългосрочни посланици на кампанията Digital Scouts – Стан и Стефи, които предизвикаха посетителите с отборна игра за разпознаване на фалшиви новини. Така децата учиха през преживяване как да не се подвеждат от всичко, което виждат онлайн, и как любопитството може да върви ръка за ръка с критичното мислене.

През целия първи ден на фестивала най-активните участници можеха и да си създадат свой AI-генериран космически аватар. Така участието на Yettel превърна темата за онлайн безопасността в естествена част от фестивалното преживяване – забавна, достъпна и близка до начина, по който децата откриват технологиите.

Телекомът подкрепя „Ало, Космос! Говори България“ за четвърта поредна година като част от дългосрочния си ангажимент да развива дигиталните умения и културата за безопасно поведение онлайн. Чрез програмата си „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, която тази година отбелязва 20 години, компанията си поставя за цел ежегодно да помага на 50 000 души да подобрят дигиталните си компетенции и да бъдат по-уверени и защитени в онлайн пространството.