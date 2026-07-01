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Без косене през деня и под зоркото око на дроновете: Държавата впряга целия си ресурс срещу пожарите (ВИДЕО)

01 юли 2026, 13:39 часа 287 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Без косене през деня и под зоркото око на дроновете: Държавата впряга целия си ресурс срещу пожарите (ВИДЕО)

"Впрегнали сме целия ресурс на държавата -  организационен, технически и човешки на държавата, за да предотвратим възникването и разпространението на пожарите през летния сезон. От следващата година планираме мерки, които ще ни направят още по-ефикасни", заяви вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев по време на брифинг, уточнявайки, че това е станало по указания на министър-председателя Румен Радев.

МВР, с Министерство на отбраната, Министерство на земеделието, както и с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) са набелязали мерки срещу горските пожари.

"Тази година при нарастване на индекса, който оказва заплаха от възникване на пожари, нашите автомобили и екипите на ПБЗН ще бъдат максимално близо, разположени до тези места, за да не се налагада се губи време. Създали сме организация по използване на наличните дронове в ПБЗН, за да може бързо да се установяват и локализират точките, на които са възникнали пожари

Средства ще бъдат използвани и от Главна дирекция "Гранична полиция". ОЩЕ: Нова техника и термодронове срещу летните пожари

Армията е готова

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Министърът на отбраната Димитър Стоянов обърна внимание, че в армията има 22 формирования, които активно участват в процесите по гасене на пожари.

"Българската армия е готова да изпълнява задачи по третата си основна функция - това е подпомагане на населението в мирно време. Наличната техника към момента, която ще бъде в готовност за гасене е следната: 4 хеликоптера "Кугър", два хеликоптера Ми-17 и от тази година един самолет "Спартан" с новата система за гасене. Тя още не е изпитана в реални условия и се надяваме да покаже своята ефективност през тази година. 

Той увери още, че самолетите са оборудвани с необходимите екипажи.

Косене само в тъмната част на денонощието

"По отношение на сектор "Земеделие и гори" работим в две насоки - по отношение на опазването на земеделските земи. В тази връзка днес беше издадена заповед, с която се забранява косенето. Целта е днес да предупредим земеделските производители. То ще бъде ограничено в тъмната част на денонощието", каза още земеделският министър Пламен Абровски.

Министърът на земеделието призова хората да бъдат отговорни сред природата. ОЩЕ: Застрашени ли са туристите: Пожароопасният сезон в Гърция се развихри с 64 пожара само за часове

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Пожари Горски пожари Димитър Стоянов Пламен Абровски Иван Демерджиев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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