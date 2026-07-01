Нина Николина: Традицията живее, когато я споделяме и ѝ даваме нов глас

На 15 юли Пловдив ще стане домакин на специален музикален спектакъл, посветен на 170 години от изграждането на един от най-значимите духовни символи на града - митрополитския храм "Света Великомъченица Марина". На сцената на Античния театър ще се срещнат историята, духовността и българската традиция чрез музиката на едни от най-обичаните български артисти, виртуозни инструменталисти, примабалетисти, фолклорни изпълнители и Митрополитския хор "Св. апостол Ерм". Концертът е посветен на богатото духовно наследство на храма и неговата мисия да съхранява и предава Христовата вяра през поколенията. Билетите за спектакъла са в продажба в мрежата на Eventim тук и в платформата Grabo.bg тук.

Сред участниците е и Нина Николина - артист, който през годините превърна българската песен в пространство между миналото и съвременността. Със своя характерен стил тя съчетава фолклор, етно джаз, поп и класическа музика, като винаги търси живата връзка между традицията и новото звучене.

Нина, предстои Ви участие в спектакъла по повод 170 години от изграждането на храм "Света Марина" в Пловдив. Какво е усещането да бъдете част от събитие, което събира духовност и изкуство на сцената на Античния театър?

За мен всяко излизане на сцената на Античния театър в Пловдив е специален момент. Това място носи огромна история - през него са минали поколения артисти, събрани са безброй емоции и срещи между сцената и публиката. Наскоро бях там с децата си като посетител и им разказвах колко различно е усещането, когато човек е на това място като артист. Самите стени, камъкът, пространството носят памет. Още по-вълнуващо е, че Античният театър и храмът "Света Марина" са толкова близо един до друг. За мен това има личен смисъл, защото Пловдив е свързан с важен период от живота ми - завършила съм Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство там. Градът е част от моя път.

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Имате ли лична връзка с храм "Света Марина", която прави този концерт още по-специален за Вас?

Да, имам. Това място е свързано с много лични моменти. По време на студентските ми години съм минавала оттам преди изпити, преди важни събития, когато съм имала нужда от малко тишина и вяра. Познавам това пространство, лицата на иконите, усещането в храма. То е част от моята лична памет. Затова приемам участието си в този спектакъл не просто като професионален ангажимент, а като много красива среща с нещо близко до мен.

Ако влезете в храма не като артист, а просто като човек, коя е песента, която бихте изпели?

През годините съм имала щастието да работя с прекрасни певци - солисти на ансамбъл "Филип Кутев", "Мистерията на българските гласове", както и с моята акапелна формация "Магически гласове". Често изпълняваме и църковно-славянски песнопения. Сред най-близките до сърцето ми са "Тебе поем" и "Отче наш". В тях има особена чистота и духовност, която достига до хората независимо от времето.

Вие често събирате различни музикални светове - фолклор, джаз, класика. Какво се случва, когато народната песен срещне храмовото звучене?

Получава се много специален диалог. Преди няколко години реализирах проект с Берковската духова музика, в който включихме и хор "Св. Роман Сладкопевец", съставен от свещеници. Направихме среща между литургичното звучене и народната песен. Едно от произведенията, които представихме, е "Руфинка болна легнала" - песен с огромна емоционална сила. Това ще бъде и част от програмата на 15 юли. За мен такива срещи са ценни, защото показват, че традицията не е нещо застинало. Тя може да живее, да се променя и да достига до нови хора.

На сцената ще бъдете заедно с "Магическите гласове" и ансамбъл "Тракия". Какво Ви носи тази музикална среща?

Много се радвам на това партньорство. С ансамбъл "Тракия" ни предстои и друга важна среща - на "Аполония", където ще представим новия проект "Кръстопът на култури". В него събираме песни от различни държави - хърватски, турски, гръцки, испански, румънски, албански, изпълнени на оригиналните им езици. Идеята за среща между културите винаги ме е вълнувала. Вярвам, че музиката е един от най-силните начини хората да се разбират.

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Пловдив е град, в който историята и настоящето живеят заедно. Как музиката успява да бъде мост между различните времена?

Именно чрез паметта. В този спектакъл ще има много класическа музика, предимно от български автори, ще участва и Академичният симфоничен оркестър на Националната музикална академия. Ще прозвучат творби на братя Владигерови, в които също има фолклорни влияния. Финалът ще бъде с една от най-обичаните български песни - "Излел е Делю хайдутин". Получава се програма, която събира различни жанрове и епохи, но има обща душа.

В свят, който се променя много бързо, защо, според Вас, българската песен, традицията и духовните места продължават да ни събират?

Защото са нашият корен. Човек има нужда да знае откъде идва, за да има увереност и посока. Когато познаваме историята и традициите си, разбираме по-добре кои сме. Българската култура има огромно богатство и силна основа. Важно е да пазим духовните места, да уважаваме наследството си и да продължаваме да го преживяваме, за да остане живо и за следващите поколения.