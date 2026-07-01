Издирват 11-годишно момиче, задействана е и системата AMBER Alert

Издирват 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново. Активирана е системата AMBER Alert за изчезнало дете. Детето е с кестенява коса, светли очи, високо около 160 см. Облечено е със светъл дълъг панталон, бяло яке с червени цветчета и черни маратонки. За последно е видяно на 30 юни 2026 г. в района на с. Константиново, обл. Варна.

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То е било придружавано от възрастен мъж, представящ се като Асен Антонов Симеонов, около 40 години. Той е висок около 170 см, с късо подстригана коса и едро телосложение. Бил е облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

По информация на Нова телевизия мъжът е доведен баща на детето. Между него и майката избухнал скандал, прераснал в насилие върху жената. След това мъжът вероятно е отвлякъл момиченцето в неизвестна посока.

От ГДБОП призовават хората, които разполагат с информация, която може да помогне за откриването на детето, незабавно се обадят на телефон 112 или се свържете с ОДМВР – Варна на телефон 052 652 016. Подчертават и че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето.