Напусна ни един от най-обичаните български оператори и режисьори

Почина талантливият оператор, режисьор, сценарист и прекрасен човек Константин Занков (14.06.1945 – 30 юни 2026), съобщават на официалната си Facebook страница от Филмотечно кино "Одеон". В биографията си Занков има над 100 филма – документални и игрални. Роден е в Подуяне, София, където живееше до края. От 1966 г. работи като асистент-оператор в СИФ "Бояна" и е асистирал на повече от 25 игрални филма.

Завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" – специалност "операторско майсторство" с първия випуск през 1978 г. Същата година дебютира с филма на Николай Волев "Имен ден". Константин Занков бе романтик и страхотен фотограф. Автор е на самостоятелни фотографски изложби. Обичаше изобразителното изкуство, рока, джаза... Посвети им филми. Носител е на много наши и международни награди.

Сред най-известните филми, заснети от него, са игралните "Подгряване на вчерашния обед", "Военен кореспондент", "Потъването на Созопол", "Далеч от брега" на Костадин Бонев, с когото са създали и редица прекрасни документални филми, като "Ловци на сънища", "Търпението на камъка", "Европолис – градът на делтатата", "Вапцаров – пет разказа за един разстрел". Снимал е и с Весела Зарева, Анна Петкова, Пламен Масларов...

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Сред документалните филми на Константин Занков се открояват "Посещението на Царицата Майка", "Мост над стената", "Изгубени в затворената линия", "Съдбата като джаз". Последният документален филм, който той успя да завърши, е "Срещу течението".

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