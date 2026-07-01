Европа поема към сблъсък с Китай - засега икономически

Разговорите между Китай и Европейския съюз по икономически и търговски въпроси навлизат във все по-напрегната фаза, докато двете страни се подготвят за първата среща на новия механизъм за търговски и инвестиционни консултации. Според редакционна статия на италианското издание L'AntiDiplomatico, позоваваща се на публикация на китайското издание Global Times, Пекин обвинява Брюксел, че съчетава призиви за диалог с подготовка на нови търговски ограничения.

Според източник, цитиран от Global Times, разговорите тази седмица са били "интензивни", но белязани от дълбоки различия в подходите и атмосфера на взаимно недоверие. По думите на източника основната критика на Китай е, че Европейският съюз демонстрира готовност за диалог, но паралелно подготвя нови защитни търговски мерки и ограничения. Според Пекин подобен подход подкопава перспективите пред новия механизъм за консултации и увеличава риска от задълбочаване на търговския спор.

Източникът твърди, че тази двойна политика поставя под съмнение ефективността на новия формат за преговори. "ЕС показва готовност за диалог, но не успява да се справи с основните проблеми и подготвя допълнителни ограничения", посочва той, като определя резултата от първата официална среща като "несигурен". В същото време Пекин заявява, че остава ангажиран с диалога, но е готов да предприеме "решителни контрамерки", ако счете това за необходимо. Още: Санкциите не работят? Най-голямата банка в азиатска страна скъса завинаги с Русия

Според китайската страна двустранните икономически отношения стават все по-сложни, а рискът от по-нататъшна ескалация на напрежението се увеличава. Сред най-спорните теми остават преговорите за китайските електрически автомобили, включително обсъжданите "ценови гаранции", както и европейските политики за контрол върху износа.

Европейската страна настоява Китай да облекчи ограниченията върху износа на редкоземни елементи, които са от ключово значение за европейската индустрия и високите технологии. От своя страна Пекин продължава да посочва като проблем ограниченията пред достъпа на европейския пазар и други нерешени въпроси в двустранната търговия.

Друг спорен въпрос са започнатите от Европейския съюз девет разследвания срещу китайски компании по Регламента за чуждестранните субсидии, които според Пекин представляват нови бариери пред инвестициите. Според китайската страна няма съществен напредък и по дискусиите за новите европейски ограничения върху вноса на стомана, които тя определя като протекционистки.

На политическо ниво Джиан Джунбо, директор на Центъра за отношения между Китай и Европа към университета "Фудан", определя европейския подход като неефективен и предупреждава, че той няма да доведе до резултат, ако не бъдат отчетени основните опасения на Пекин. Според него Китай е готов да отговори с "целенасочени и ефективни" контрамерки, включително чрез разследвания и ограничения върху стратегически европейски продукти. Още: След ултиматума на Зеленски и натиска от Путин: Си Дзинпин се намеси в играта за суверенитета на Минск

Джиан Джунбо твърди още, че Европейският съюз се опитва да решава свои вътрешни структурни проблеми чрез външнотърговски мерки, като обвинява Китай за дисбаланси, които според него произтичат основно от самата европейска икономика. По думите му подобен подход рискува да задълбочи напрежението вместо да го намали.

В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че Европейският съюз няма намерение да прекъсва икономическите си отношения с Китай, но ще използва по-стратегически инструментите си за защита на европейските интереси. Брюксел продължава да определя подхода си като "намаляване на риска, а не отделяне" (de-risking, not decoupling), като същевременно държавите членки обсъждат възможни нови мерки, включително по отношение на някои категории електрически превозни средства.

Според автора на редакционната статия тази тенденция показва, че Брюксел възприема все по-твърд подход към Китай, въпреки че задълбочаването на търговското напрежение може да има негативни последици и за европейската икономика. От своя страна европейските институции поддържат позицията, че предприеманите мерки целят да гарантират по-балансирани търговски отношения, защита на европейските производители и равнопоставена конкуренция, като същевременно диалогът с Пекин продължава.

Превод: Ганчо Каменарски от L'AntiDiplomatico