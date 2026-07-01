Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Героят от "безплатната" пътна помощ Юлиян Янков - Картофа изчезна, издирва се с европейска заповед

01 юли 2026, 13:41 часа 298 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Героят от "безплатната" пътна помощ Юлиян Янков - Картофа изчезна, издирва се с европейска заповед

Бизнесменът Юлиян Янков, известен с прякора Картофа и с това, че се превърна в основна фигура в разследването на Антикорупционния фонд (АКФ) за т.нар. "безплатна" пътна помощ, се оказа издирван. По искане на районната прокуратура в Стара Загора съдът е разрешил изпълнението на европейска заповед за арест спрямо него. Той е привлечен като обвиняем за присвояване на автомобили - включително на луксозни марки като "Ферари", "Порше" и "Ламборгини". Прокуратурата разкрива само инициалите и обвинението срещу бизнесмена, но БНТ и Нова ТВ посочват, че това е именно Юлиян Янков.

Картофа се е укрил от прокуратурата

В периода от 03.10.2025 г. до 28.11.2025 г. в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - различни по вид и марка превозни средства: 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке, като е отказал да ги върне. Обсебването е в големи размери, става ясно от съобщението на държавното обвинение.

Още: "Безплатната" пътна помощ източва и как Картофа се оказа в центъра за схема с милиони?

В хода на разследването по делото е установено, че Янков се е свързал с фирма със седалище в Стара Загора, която се е занимавала с покупко-продажба и даване под наем на автомобили. Той подписал договори за ползване под наем и за покупко-продажба на леки и товарни автомобили, както и на ремарке. По различно време през 2025 г. Янков спрял да плаща вноските по договорите и отказал да върне на фирмата взетите от него превозни средства след надлежно изпратени чрез частен съдебен изпълнител уведомления.

В хода на разследването Янков многократно е бил призоваван от Районна прокуратура - Стара Загора да се яви за провеждане на процесуално-следствени действия и за привличането му в качеството на обвиняем, но той не се е отзовал и се е укрил, поради което е бил обявен за общо държавно издирване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: пътна помощ, БГНЕС (илюстративна)

Още: Прокуратурата разследва злоупотребите в АПИ с "безплатната" пътна помощ

Поради тази причина спрямо него е повдигнато обвинение по реда на задочно производство и Районна прокуратура - Стара Загора е внесла искане в районния съд в града за издаване на европейска заповед за арест, чието изпълнение е разрешено. Тя ще бъде изпратена за изпълнение на полицейските служби след влизане в сила на съдебния акт.

При установяване на местонахождението на Янков и привеждането му в ареста, Районна прокуратура - Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Още: Пътна помощ без търг: Фирмата на Картофа взима лъвския пай от МВР-София

Кой е Юлиян Янков?

Юлиян Янков стана известен в публичното пространство след разследването на Антикорупционния фонд, установило, че компанията на бизнесмена "Юнит Асист" е превърната в частен монополист в Пътната помощ чрез договор с държавната Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) при управлението на правителството на Росен Желязков.

Името му попадна във фокуса на вниманието и след като бившият главен секретар на МВР Георги Кандев се оплака, че е бил заплашван с компромати от името на "бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа".

Още: Следите на Картофа: Документи доказват връзка с бивш главен секретар на МВР

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Издирване АПИ европейска заповед за арест пътна помощ безплатна пътна помощ Юлиян Янков Картофа
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес