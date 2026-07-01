Героят от "безплатната" пътна помощ Юлиян Янков - Картофа изчезна, издирва се с европейска заповед

Бизнесменът Юлиян Янков, известен с прякора Картофа и с това, че се превърна в основна фигура в разследването на Антикорупционния фонд (АКФ) за т.нар. "безплатна" пътна помощ, се оказа издирван. По искане на районната прокуратура в Стара Загора съдът е разрешил изпълнението на европейска заповед за арест спрямо него. Той е привлечен като обвиняем за присвояване на автомобили - включително на луксозни марки като "Ферари", "Порше" и "Ламборгини". Прокуратурата разкрива само инициалите и обвинението срещу бизнесмена, но БНТ и Нова ТВ посочват, че това е именно Юлиян Янков.

Картофа се е укрил от прокуратурата

В периода от 03.10.2025 г. до 28.11.2025 г. в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - различни по вид и марка превозни средства: 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке, като е отказал да ги върне. Обсебването е в големи размери, става ясно от съобщението на държавното обвинение.

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В хода на разследването по делото е установено, че Янков се е свързал с фирма със седалище в Стара Загора, която се е занимавала с покупко-продажба и даване под наем на автомобили. Той подписал договори за ползване под наем и за покупко-продажба на леки и товарни автомобили, както и на ремарке. По различно време през 2025 г. Янков спрял да плаща вноските по договорите и отказал да върне на фирмата взетите от него превозни средства след надлежно изпратени чрез частен съдебен изпълнител уведомления.

В хода на разследването Янков многократно е бил призоваван от Районна прокуратура - Стара Загора да се яви за провеждане на процесуално-следствени действия и за привличането му в качеството на обвиняем, но той не се е отзовал и се е укрил, поради което е бил обявен за общо държавно издирване.

Снимка: пътна помощ, БГНЕС (илюстративна)

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Поради тази причина спрямо него е повдигнато обвинение по реда на задочно производство и Районна прокуратура - Стара Загора е внесла искане в районния съд в града за издаване на европейска заповед за арест, чието изпълнение е разрешено. Тя ще бъде изпратена за изпълнение на полицейските служби след влизане в сила на съдебния акт.

При установяване на местонахождението на Янков и привеждането му в ареста, Районна прокуратура - Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

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Кой е Юлиян Янков?

Юлиян Янков стана известен в публичното пространство след разследването на Антикорупционния фонд, установило, че компанията на бизнесмена "Юнит Асист" е превърната в частен монополист в Пътната помощ чрез договор с държавната Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) при управлението на правителството на Росен Желязков.

Името му попадна във фокуса на вниманието и след като бившият главен секретар на МВР Георги Кандев се оплака, че е бил заплашван с компромати от името на "бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа".

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