Швеция отрече, че има официална сделка за изтребители "Грипен" за Украйна

Швеция и Украйна не са постигнали окончателно споразумение за доставката на шведски изтребители "Грипен" (Gripen) за Киев, съобщи местната медия SVT News на 30 септември, позовавайки се на Министерството на отбраната на скандинавската страна. Изявлението бе направено след репортаж на BBC, в който украинският заместник-министър на отбраната Иван Хаврилюк намекна, че Украйна очаква допълнителни доставки на западни самолети, включително изтребители Gripen.

Още: Военна помощ: Украйна получава и шведски изтребители Gripen

"На практика сте посочили правилно наименованието, но няма да влизам в подробности кога, какво или кои", каза Хаврилюк, когато от BBC го попитаха дали Киев очаква доставки на самолети Mirage и Gripen, заедно с нови F-16.

Преговорите между Стокхолм и Киев продължават

Шведските власти потвърдиха, че преговорите за доставката на самолетите продължават, но заявиха, че към момента не е взето ясно решение.

"От известно време се водят преговори между Швеция и Украйна за износа/продажбата на Gripen E, но все още нищо не е ясно", заяви Адам Шелин, говорител на шведския министър на отбраната Пал Йонсон, цитиран от SVT News.

Още: ЕС дава милиарди евро на Украйна за най-важното оръжие във войната

Снимка: Getty Images/Guliver

Дискусиите за доставката на шведски самолети Saab JAS 39 Gripen на Украйна продължават от години. Киев се стреми да модернизира въздушните си сили със западни самолети и вече разполага с F-16 и Mirage. Първите са произведени в САЩ, но са предоставени на украинските военновъздушни сили от Дания и Нидерландия, а вторите са френско производство.

Бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров заяви през септември миналата година, че Украйна води преговори за закупуване на изтребители Gripen и Eurofighter Typhoon, но оттогава не е обявено никакво решение.

Миналото лято шведските власти заявиха, че плановете за доставка на изтребители Gripen на Украйна са отложени, за да се даде приоритет на доставките на F-16, но могат да бъдат възобновени, след като тези трансфери бъдат завършени, припомня Kyiv Independent.

Още: Поредна провокация? Вдигнаха самолети "Грипен" заради руски изтребители край Латвия