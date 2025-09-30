Рибари откриха в Черно море украински дрон Magura V5 (ВИДЕО)

Турски рибари са открили край бреговете на Черно море, при окръг Трабзон, плавателен съд, идентифициран впоследствие като украински морски дрон "камикадзе", съобщи турската агенция ИХА (IHA), цитирана от БТА. Става въпрос за безпилотен апарат Magura V5, който стана известен с това, че попиля Руския черноморски флот по време на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин: Нови данни: Морските дронове „Магура“ са поразили 18 руски кораба във войната (ВИДЕО).

Рибарите забелязали обекта в морето, докато ловели риба през нощта край град Чаршъбашъ, и го докарали до брега с лодките си.

Открити са експлозиви

След подаден сигнал за необичайния плавателен съд екипи на бреговата охрана пристигнали на мястото. Първоначалната проверка е установила, че безпилотната машина може да е натоварена с експлозиви, и са били повикани екипи от Истанбул на специалните части за морски и подводни операции (SAT) към турските военноморски сили.

⚡️Off the coast of Trabzon, fishermen hauled in a Magura V5 drone — towed it to port and checked for explosives



At night, fishermen tied the found Magura V5 UAV to their boat and called the police — the device was towed to the port of Yomra, where security services inspected it… pic.twitter.com/Zn4Qmt9R5z — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2025

Констатирано е, че плавателният съд е украински морски дрон от серията Magura V5, тип "камикадзе". Те са проектирани да подпомагат ефективните операции на Украйна срещу руския военноморски флот.

Председателят на кооператива на пристанището Йороз, където катерът е бил откаран, Исмаил Йълмаз заяви, че пристанището е затворено и не се допускат рибари.

"Беше установено, че вътре (в плавателния съд) има бомба. Лодката се намира в нашето пристанище", обясни той, добавяйки, че сапьорски екип е на път.

