Тестват системата BG-ALERT: Кога и къде

На 1 октомври от 11:00 до 11:30 часа ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-ALERT.

Чрез акустичните устройства на НСРПО ще бъдат излъчени „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“ на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Системата BG-ALERT ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала с „Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.

Повече информация относно системата BG-ALERT може да намерите на www.bg-alert.bg.

