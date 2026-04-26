Престъпниците си харесаха нови жертви: Масови отвличания на притежатели на криптовалути във Франция

Бум на отвличанията на притежатели на криптовалути във Франция - от началото на 2026 г. са регистрирани над 40 такива случая. Вземат се все повече заложници, свързани с крипто, като се отчита тревожен скок в сравнение с миналата година. Престъпниците се опитват да изнудват инвеститори в дигитални валути за откуп, съобщиха наскоро френските власти. От края на 2024 г. те се сблъскват с поредица от отвличания и опити за изнудване, насочени срещу семействата на заможни лица, търгуващи с криптовалути.

Някои от случаите са насочени към институционални участници на пазара на дигитални валути или такива, притежаващи криптовалути. Други пък са за престъпления, които не включват отвличания, заяви пред журналисти Филип Шадри, заместник-национален директор на съдебната полиция, цитиран от Le Monde.

Начинът на действие, организаторите - често базирани в чужбина, и методите за избор на мишени са различни. Имената на мишените понякога се разкриват на изпълнителите в последния момент.

Феноменът на отвличанията, свързани с криптовалути, който през 2024 г. все още е бил „маргинален“, набира скорост през 2025 г., когато са докладвани около 30 случая. Данните са на Службата за информация, разузнаване и стратегически анализ на организираната престъпност (Sirasco) към Министерството на вътрешните работи в Париж.

Отвличат се дори деца: няколко истории

Наскоро жена и 11-годишният ѝ син бяха отвлечени в централния френски регион Бургундия, след което бе отправено искане за откуп в криптовалута. След операция, в която участваха около 100 полицаи, майката и детето бяха освободени, а седем мъже бяха задържани.

Също през този месец, на 10 април, в южния френски град Англе се случи отвличане, извършено от петима души, търсещи криптоинвеститор. Твърди се, че са откраднали луксозни бижута, компютри и телефони. Полицията е арестувала заподозрените на парижката жп гара „Монпарнас“, след като те явно са сбъркали целта си.

В особено зловещ случай от януари 2025 г. похитители отвлякоха френския крипто бос Давид Баланд, съосновател на крипто фирмата Ledger, оценена по това време на повече от 1 милиард долара. Похитителите отрязаха пръста му и поискаха солиден откуп, преди той да бъде освободен на следващия ден. Приятелката му беше намерена вързана в багажника на кола извън Париж.

