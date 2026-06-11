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Пълна разруха в ключов руски завод след удар с ракети "Фламинго": "Безумно е", вайка се Олга Скабеева (ВИДЕО)

11 юни 2026, 17:35 часа 1023 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Пълна разруха в ключов руски завод след удар с ракети "Фламинго": "Безумно е", вайка се Олга Скабеева (ВИДЕО)

"Безумно е, нали? Сизран и Чебоксари – на какво разстояние от фронтовата линия нанасят удари Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Тяхната официална информация – 1600 километра. Това е просто невероятно". Думите са на Олга Скабеева, популярна руска телевизионна водеща, която е известна с руското предаване "60 минути" и е част от пропагандната машина на руския диктатор Владимир Путин.

Всъщност, в района на Омск, на 2300 километра от границата с Украйна, беше обявена тревога за атака с дронове и ракетна атака. Това стана на 10 юни – съобщението се появи в официалния канал в Телеграм на губернатора на областта Виталий Хоценко.

Колкото до Чебоксари, където рано сутринта на 10-ти беше ударен ключовият руски завод ВНИИР – картинката е потресаваща. "ВНИИР-Прогрес" произвежда антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС - руския еквивалент на GPS, чипове за руските ракети "Искандер-М" и "Калибър" и УМПК модули за умни бомби. Заводът беше ударен с ракети "Фламинго" - ОЩЕ: "Трябва да пречистим Одеса с огън": Соловьов призовава, Украйна изчисти с огън руска рафинерия и военен завод (ВИДЕО)

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Междувременно, украинската армия успя да удари още един важен мост, който е транспортна връзка към Крим. Става въпрос за моста при Армянск. Първи отделен десантно-щурмови полк на ВСУ каза в канала си в Телеграм, че съоръжението е ударено от Украйна и обеща повече подробности скоро. Че има удар потвърди и Владимир Салдо, назначеният от руската окупационна власт "губернатор" на Херсонска област. В канала си в Телеграм той публикува информация за алтернативни маршрути към и от Крим, които да заобикалят Армянск (КАРТА).

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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