Пълна разруха в ключов руски завод след удар с ракети "Фламинго": "Безумно е", вайка се Олга Скабеева (ВИДЕО)

"Безумно е, нали? Сизран и Чебоксари – на какво разстояние от фронтовата линия нанасят удари Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Тяхната официална информация – 1600 километра. Това е просто невероятно". Думите са на Олга Скабеева, популярна руска телевизионна водеща, която е известна с руското предаване "60 минути" и е част от пропагандната машина на руския диктатор Владимир Путин.
Russian propagandist Skabeyeva is shocked by the ability of Ukrainian drones to reach and destroy targets deep inside the Russian rear. pic.twitter.com/pbCq6LkrlU— WarTranslated (@wartranslated) June 11, 2026
Всъщност, в района на Омск, на 2300 километра от границата с Украйна, беше обявена тревога за атака с дронове и ракетна атака. Това стана на 10 юни – съобщението се появи в официалния канал в Телеграм на губернатора на областта Виталий Хоценко.
Колкото до Чебоксари, където рано сутринта на 10-ти беше ударен ключовият руски завод ВНИИР – картинката е потресаваща. "ВНИИР-Прогрес" произвежда антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС - руския еквивалент на GPS, чипове за руските ракети "Искандер-М" и "Калибър" и УМПК модули за умни бомби. Заводът беше ударен с ракети "Фламинго" - ОЩЕ: "Трябва да пречистим Одеса с огън": Соловьов призовава, Украйна изчисти с огън руска рафинерия и военен завод (ВИДЕО)
This is how the VNIIR-Progress defense facility in Cheboksary looks like after Ukrainian FP-5 cruise missiles struck it. The main building is completely destroyed. #Russia pic.twitter.com/U7V2ZCRpCI— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2026
Even better footage appeared. VNIIR-Progress in Cheboksary after yesterday’s FP-5 missile strikes. #Russia https://t.co/knJs7mYtkZ pic.twitter.com/OQQivE2qMO— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2026
Междувременно, украинската армия успя да удари още един важен мост, който е транспортна връзка към Крим. Става въпрос за моста при Армянск. Първи отделен десантно-щурмови полк на ВСУ каза в канала си в Телеграм, че съоръжението е ударено от Украйна и обеща повече подробности скоро. Че има удар потвърди и Владимир Салдо, назначеният от руската окупационна власт "губернатор" на Херсонска област. В канала си в Телеграм той публикува информация за алтернативни маршрути към и от Крим, които да заобикалят Армянск (КАРТА).
❗️Ukraine’s 1st Separate Assault Regiment said the bridge near Armyansk is in even worse condition than the Chonhar Bridge following recent strikes. The unit said further details would be released soon. #Ukraine pic.twitter.com/fDSHYbojAU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2026
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