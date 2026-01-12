Президентът на Молдова ще гласува за обединение с Румъния, ако се проведе референдум

Президентът на Молдова Мая Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос. Тя направи коментара в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания, предава Диджи24. Това е първият път, когато Мая Санду изразява директно позицията си по въпроса, отбелязва медията.

"В края на 80-те години имаше движения за национално възраждане и разбира се, имаше дискусии за обединение с Румъния, защото Молдова беше част от Румъния преди това. Но нямаше как да знаем колко хора биха гласували, защото нямахме референдум. Но ако съдим по броя на хората, които участваха в движението и по броя на тези, които излязоха на улицата - стотици хиляди, можем да кажем, че щяхме да имаме подкрепа за обединение с Румъния", каза Мая Санду.

Тя добави, че в наши дни става все по-трудно за страна като Молдова да оцелее, да съществува като демокрация, като суверенна държава.

"Като президент на Република Молдова разбирам, че няма мнозинство, което да подкрепя обединението с Румъния, но има мнозинство, което подкрепя присъединяването към ЕС, и ние действаме в тази посока. Това е много по-реалистична цел и ни помага да защитим суверенитета си", уточни Мая Санду, цитирана от БТА.

