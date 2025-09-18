Президентът Навроцки подкрепя разполагане на ядрени оръжия в Полша (ВИДЕО)

Полският президент Карол Навроцки заяви, че подкрепя разполагането на ядрени способности в страната си и че разчита на Франция за това. В интервю за LCI той коментира новината, която дойде от френския президент Еманюел Макрон. Той обяви, че в изпълнение на задълженията си в рамките на НАТО, Париж ще изпрати в Полша три изтребителя Rafale. Впоследствие стана ясно, че те не са предназначени за сваляне на дронове, а за нанасяне на удари с тактическо ядрено оръжие, според украинското специализирано издание Defense Express.

В отговор на въпрос на водещия дали се надява френски ядрени оръжия да бъдат разположени в Полша, Навроцки заяви: "Считам, че Полша трябва да участва в ядреното споделяне. Тя трябва да разполага със собствени ядрени сили - енергийни, граждански и военни. Партньорството между Полша и Франция се основава именно на това".

Polish President Says Country Ready to Host Nuclear Weapons



In an interview with French broadcaster LCI, Polish President Karol Nawrocki said he wants nuclear weapons from an allied nation stationed on Polish territory — likely from the US or France.



“Perhaps it’s too early to… pic.twitter.com/cUA4Q1HIKg — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Той подчерта, че иска да направи всичко, което ще осигури на Полша гаранции за сигурност - на фона на нахлуването на най-малко 19 руски дрона в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември.

Полша да е ядрена държава - далеч от реалността, смята Навроцки

Карол Навроцки все пак призна, че идеята за Полша като ядрена държава е далеч от реалността. Въпреки това, той се обяви за кандидат за „ядрено споделяне“. Допусна и ядрени възможности, предложени от САЩ.

Президентът на Полша призова НАТО да ускори усилията си за подготовка за война и изрази позиция, че руската атака с дронове срещу Полша е била контролирана от Москва.

Навроцки подкрепи призива на американския президент Доналд Тръмп към страните от НАТО да спрат вноса на руски петрол, за да има санкции на Вашингтон срещу Москва: Словакия и Унгария отхвърлиха условието на Тръмп за руския петрол.