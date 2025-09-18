Президентът Навроцки подкрепя разполагане на ядрени оръжия в Полша (ВИДЕО)

Полският президент Карол Навроцки заяви, че подкрепя разполагането на ядрени способности в страната си и че разчита на Франция за това. В интервю за LCI той коментира новината, която дойде от френския президент Еманюел Макрон. Той обяви, че в изпълнение на задълженията си в рамките на НАТО, Париж ще изпрати в Полша три изтребителя Rafale. Впоследствие стана ясно, че те не са предназначени за сваляне на дронове, а за нанасяне на удари с тактическо ядрено оръжие, според украинското специализирано издание Defense Express.
В отговор на въпрос на водещия дали се надява френски ядрени оръжия да бъдат разположени в Полша, Навроцки заяви: "Считам, че Полша трябва да участва в ядреното споделяне. Тя трябва да разполага със собствени ядрени сили - енергийни, граждански и военни. Партньорството между Полша и Франция се основава именно на това".
Той подчерта, че иска да направи всичко, което ще осигури на Полша гаранции за сигурност - на фона на нахлуването на най-малко 19 руски дрона в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември.
Полша да е ядрена държава - далеч от реалността, смята Навроцки
Карол Навроцки все пак призна, че идеята за Полша като ядрена държава е далеч от реалността. Въпреки това, той се обяви за кандидат за „ядрено споделяне“. Допусна и ядрени възможности, предложени от САЩ.
Президентът на Полша призова НАТО да ускори усилията си за подготовка за война и изрази позиция, че руската атака с дронове срещу Полша е била контролирана от Москва.
Навроцки подкрепи призива на американския президент Доналд Тръмп към страните от НАТО да спрат вноса на руски петрол, за да има санкции на Вашингтон срещу Москва: Словакия и Унгария отхвърлиха условието на Тръмп за руския петрол.