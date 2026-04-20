При атака с дрон пострада съветникът на украинския министър на отбраната

Тази нощ, 20 април, руски дрон "Шахед" е поразил дома на съветника на министъра на отбраната на Украйна Михайло Федоров - Серхий Бескрестнов с позивна Флаш. Бескрестнов, който е известен като специалист по безпилотни технологии, е хоспитализиран като самият той публикува своя снимка от болницата на страницата си във Facebook.

"Един "Шахед" се разби в стената на къщата ми. Вече нямам дом. Ранен съм, но важното е, че съм по чудо жив. Бях психически подготвен това да се случи, но то няма да ме спре", написа той.

Според последни данни тази нощ руснаците са атакували населени места в Украйна с общо 142 дронове, като украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали или обезвреди 113 от тях.

Още: Победата на Радев в Русия: Тиха радост в Z-каналите и предупреждения от независимите медии

"Присъдата" на Украйна за Радев: Руската носталгия срещу компромиса с ЕС и НАТО