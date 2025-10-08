Приказен остров се продава за по-малко от апартамент в София

Рядка възможност някой щастливец да стане собственик на приказен остров изумява с финансовото измерение на покупката. Става дума за о-в Гаскър - да се купи частен шотландски остров за едва 120 000 паунда – около 145 000 долара или 138 000 евро – по-малко от цената на повечето апартаменти в София. Остров Гаскър, разположен край брега на Външните Хебриди, обхваща 70 акра драматично скалисто крайбрежие, тревисти равнини, сладководни езера и дори е дом на собствена колония от тюлени.

Островът е част от научния обект "Small Seal Islands", известен с колонията си от сиви тюлени. Той се счита и за рай за птиците и други диви животни. Остров Гаскър предлага панорамна гледка към островите Харис, Скарп и Тарансей. Той е уникална и зашеметяваща гледна точка към морския пейзаж на Хебридските острови.

Удобно и комуникативно място

На острова няма къщи, електричество или течаща вода – само малък, безлюден фар, управляван от Северния съвет за фарове. Островът е отдалечен (на 8 км от най-близката населена местност и на 120 км от най-близката жп гара) и труднодостъпен поради променящите се приливи и отливи. Въпреки това, агентите по продажбите в Galbraith го наричат шанс да се създаде "наистина уникално място за отдих" — може би със скромна колиба или хижа, при условие че се получи разрешение за строеж.

Островът е идеален за интроверти, приключенци или за купувачи, които са готови да се откъснат напълно от света.