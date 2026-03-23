Приключиха преговорите между САЩ и Украйна: Има ли пробив?

Делегациите на САЩ и Украйна във Флорида продължиха преговорите и в неделя, 22 март, като част от усилията за мир, водени от САЩ. Това съобщи специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф в социалните медии. „Днес във Флорида делегациите на САЩ и Украйна се събраха отново за втори ден от преговорите като част от продължаващите медиационни усилия, водени от САЩ, насочени към постигане на трайно и всеобхватно мирно споразумение за прекратяване на войната“, каза той.

Уиткоф нарече разговорите „конструктивни“ и очерта основните въпроси, върху които са се фокусирали: „Тези конструктивни разговори надградиха вчерашните постижения и се фокусираха върху ключови въпроси за създаването на устойчива и надеждна система за сигурност за Украйна, както и върху критични хуманитарни мерки в региона.“

Специалният представител на президента на САЩ съобщи, че американската делегация включва специалния пратеник Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и старши съветникът на Белия дом Джош Грюнбаум, докато украинската делегация включва Рустем Умеров, Кирило Буданов, Давид Арахамия и Сергий Кислица.

Ръководителят на украинската делегация на преговорите, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, написа във Facebook, че на срещата са били обсъдени по-специално гаранциите за сигурност на Украйна, както и размяната и връщането на украинците у дома. „По време на срещите се съсредоточихме върху въпроси за надеждни гаранции за сигурност и хуманитарни въпроси, по-специално върху обмена и връщането на нашите граждани“, написа той. Умеров добави, че се постига напредък в съгласуването на позициите и по-нататъшното стесняване на кръга от нерешени въпроси.

Ръководителят на украинската делегация добави, че доклад за резултатите от работата вече е бил представен на украинския президент Володимир Зеленски. Той изрази благодарност към Съединените щати „за системното им участие в преговорния процес“ и се надява, че „постигнатият импулс ще ни позволи да преминем към следващия етап от срещите“.

По-рано бившият украински външен министър Володимир Огризко смята, че няма смисъл да се водят мирни преговори в момента, тъй като политическите позиции на Украйна и Русия се различават коренно. Той припомни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е инициирал идеята за прекратяване на огъня, а Украйна го е подкрепила, докато Русия не. Той добави, че страната агресор е убедила държавния глава от Белия дом, че трябва да се премине към всеобхватно мирно споразумение, което изисква започване на преговори. Бившият украински външен министър подчерта, че Украйна по същество прави това, което Русия иска – симулира преговори.

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след два дни срещи между украинска и американска делегация в Маями е станало ясно, че Владимир Путин не иска прекратяване на войната. Зеленски подчерта, че е необходимо да се гарантира, че агресорът няма да получи обезщетение за войната. Важно е също така Украйна да не се налага да защитава земите си от руска агресия отново след месеци или години. Затова украинският президент смята, че гаранциите за сигурност за Украйна и цяла Европа трябва да бъдат достатъчни.