Войната в Украйна:

По дело за корупция: Претърсиха Елисейския дворец в Париж

22 май 2026, 22:40 часа 926 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
По дело за корупция: Претърсиха Елисейския дворец в Париж

В резиденцията на френския президент са били проведени претърсвания. Според вестник „Le Monde“ това се е случило на 20 май. Новината бе потвърдена и от Националната финансова прокуратура на Франция. Както пише изданието, претърсванията са свързани с разследване на евентуална корупция при сключването на държавни договори с компанията Shortcut Events, започнало още миналата година.

Още: Причакала Макрон в кулоарите: Студентка започва стаж в Елисейския дворец

През последните години фирмата се е занимавала с организирането на големи събития за администрацията на френския президент, включително церемонии по пренасянето на останките на изтъкнати френски личности в Пантеона. Според информация на сатиричния седмичник Le Canard Enchaine, провеждането на всяка такава церемония е струвало на държавата около 2 млн. евро.

Още: Нов обир във Франция: Служител открадна от резиденцията на Макрон сервизи за хиляди евро

Предишното претърсване в Елисейския дворец се състоя през 2018 г. след обвинения срещу помощника на шефа на администрацията на френския президент Александър Бенал. Тогава той беше заподозрян в нападение над участници в първомайската демонстрация.

Още: Започна разследване на предполагаемо изнасилване в Елисейския дворец в Париж

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Корупция Франция разследване обиск Елисейски дворец претърсване Еманюел Макрон
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес