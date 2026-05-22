По дело за корупция: Претърсиха Елисейския дворец в Париж

В резиденцията на френския президент са били проведени претърсвания. Според вестник „Le Monde“ това се е случило на 20 май. Новината бе потвърдена и от Националната финансова прокуратура на Франция. Както пише изданието, претърсванията са свързани с разследване на евентуална корупция при сключването на държавни договори с компанията Shortcut Events, започнало още миналата година.

През последните години фирмата се е занимавала с организирането на големи събития за администрацията на френския президент, включително церемонии по пренасянето на останките на изтъкнати френски личности в Пантеона. Според информация на сатиричния седмичник Le Canard Enchaine, провеждането на всяка такава церемония е струвало на държавата около 2 млн. евро.

Предишното претърсване в Елисейския дворец се състоя през 2018 г. след обвинения срещу помощника на шефа на администрацията на френския президент Александър Бенал. Тогава той беше заподозрян в нападение над участници в първомайската демонстрация.

