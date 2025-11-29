Променяме отбранителния план на Украйна: Зеленски след срещи с Буданов и Шмигал (СНИМКИ)

Време е да променим плана за отбрана на държавата ни. Ходът на бойните действия показа какви точно трябва да са новите ни приоритети. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след две последователни срещи днес с министъра на отбраната Денис Шмигал и с началника на Главно разузнавателно управление Кирило Буданов.

"Време е да се актуализират основните документи за отбрана на Украйна и по-специално националният план за отбрана", пише той.

Министър Шмигал ще представи пред кабинета на министрите на Украйна подробен план с новите предложения за одобрение.

На срещата с него е било обсъдено разпределението на финансовите ресурси, включително как Министерството на отбраната на Украйна и правителството ще гарантират финансирането за закупуване на дронове за военните бригади. По-конкретно вчера, 28 ноември, е бил отпуснат поредният месечен транш за субсидии за бригадите в размер на 4,3 милиарда гривни. Още 8 милиарда гривни са били отпуснати за финансирането на т.нар Линия или Стена от дронове.

На срещата с Кирило Буданов пък са били обсъдени важни моменти в преговорния процес със САЩ относно т.нар. план от 28 точки на Доналд Тръмп за мира в Украйна. Припомняме, че Буданов е част от делегацията, която трябва да води преговорите с Вашингтон и останалите международни партньори на Украйна по този план.

