Промяна в тона: Тръмп заговори реалистично за Путин и Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Владимир Путин е много умен и хитър човек, но аз съм се занимавал с някои наистина лоши хора. Трябва да разберем – според мен той изобщо нямаше намерение да урежда тази война. Мисля, че той искаше всичко, искаше цяла Украйна. Когато бях избран за президент, говорихме – и мисля, че вървим към сделка. Не мога да го гарантирам – сделките са сделки, много луди неща може да се случат, но мисля, че ще имаме сделка". Това заяви американският президент Доналд Тръмп – думите му вече звучат много по-умерено от гръмкото "за 24 часа спирам войната в Украйна": Тръмп за Украйна: От "решаваме въпроса за 24 часа" до "сделка може и да няма" (ВИДЕО)

Новите думи на американския президент идват и на фона на поредния знак, че Кремъл изобщо няма намерение да отстъпва от всичко, което иска да постигне в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров ясно го заяви, като де факто поиска Украйна да предаде на Путинова Русия градове като Краматорск (Донецка област), Запорожие и Херсон, които руските войници още са много далеч да превземат (Херсон беше върнат от украинците през ноември, 2022 година). На всичкото отгоре Лавров обяви публично и нова среща между Русия и САЩ днес, 27 февруари, в Турция, като се появиха твърдения в западни медии, че го е сторил без такава среща да е била първо уговорена по съответните дипломатически канали. На дипломатически език това представлява извиване на ръце – предстои тепърва да се види дали среща ще има и какво ще е нивото на представителите от двете страни: Миротворци - не, замразяване на фронта - не: Русия ясно показва, че не иска мир (ВИДЕО)

Според Тръмп, ако Джо Байдън беше спечелил втори мандат, нещата са щели да продължат както досега, без ясна перспектива. Сегашният американски президент пак изрази уважение към Украйна, към войниците ѝ, но и отново повтори как без американското оръжие войната е щяла да свърши много бързо. "Аз дадох (противотанковите) ракети Javelin, а те разбиха (руските) танкове в началото", напомни държавният глава на САЩ: Кабинетът "Желязков" ратифицира международния договор за ракетите Javelin

‼️ Trump: Putin is a very smart and cunning person.and he had no intention of settling this war, he wanted the whole thing”



The president of the US commented on the Russian leader, stating that he is "a very smart and cunning person." However, in his opinion, "he had no… pic.twitter.com/VHdsb9vPaM — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2025

Американският президент изрази изрично задоволство как вървят нещата относно войната в Украйна и подчерта – президентът Зеленски идва в петък в САЩ и ще подпишем "много голямо споразумение". Тръмп не се въздържа да говори отново как САЩ "инвестирали" 350 млрд. долара в Украйна, а Европа – само 100 млрд. долара, което вече неколкократно беше опровергавано и от Зеленски, и от френския президент Еманюел Макрон, а и на официалния сайт на Пентагона има много ясни числа за военната помощ на САЩ за Украйна – общо почти 130 млрд. долара от 2014 година насам, като приблизително половината от тази сума е дошла от 2022 година насам. Но Тръмп окуражи Европа – вероятно тя щяла да увеличи усилията и да почне да прави много повече: Зад кулисите, епизод 1: Зеленски постига каквото иска от Тръмп за природните богатства

❗️ Trump praised the White House's work on the war between Ukraine and Russia, and said he expects Zelenskyy to arrive https://t.co/UcrYWZtP8e pic.twitter.com/jX4NfCA1Fm — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2025

Същевременно Тръмп беше категоричен – не може като гаранция за сигурност за Украйна тя да влезе в НАТО. Американският президент изрично подчерта, че според него това е основната причина Путин да тръгне да воюва: Тръмп: Украйна може да забрави за НАТО, Европа трябва да даде гаранции за сигурност

Иска ли Путин справедлив мир в Украйна? Не

Преобладаващото мнение на разбиращи и следящи войната в Украйна хора е, че руският диктатор изобщо няма намерение да преговаря на добра воля за мир в Украйна и трябва да бъде притиснат, за да се стигне до благоприятен изход. Допълнителни нови сигнали, че пътят е този, вече има.

Първо, горната камара на руския парламент (Съветът на федерацията) одобри ратификация на новия договор „за сигурност“ с Беларус. Най-съществената част от договора е разполагането на руски ядрени оръжия на територията на Беларус, с оправдание за защита на съюза между Руската федерация и Беларус:

BREAKING It's official Vladimir Putin is now dragging Belarus into war!



The Federation Council approved the law on ratification of the treaty between Russia and Belarus on security guarantees within the Union State.



The document was submitted for ratification by Russian… pic.twitter.com/AKW3x5tiyQ — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2025

Второ, агенция Reuters публикува материал, че севернокорейският диктатор Ким Чен Ун е изпратил още войници в помощ на армията на Путин. Колко са точно, не е ясно – южнокорейското издание JoongAng говори за 3000 души и че те ще отидат да се бият в Курска област, където руската армия не може да се справи с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от 6 август, 2024 година насам. За 2000 нови севернокорейски войници, които да попълнят севернокорейския военен контингент на разположение на Путин заговори на 23 февруари украинският президент Володимир Зеленски, припомнете си: Буданов: Русия спира в края на 2025 г., защото няма сили. Данни за украинските оръжия (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След три дни без де факто никаква промяна в интензивността на боевете в Украйна, на 26 февруари има известно повишение, но не особено голямо. За последното денонощие са станали факт с 12 повече бойни сблъсъка – общо са били 110, по официални украински данни. Има леко намаление в мащаба на руските бомбардировки с управляеми авиационни бомби – 7 използвани бомби по-малко на дневна база или общо 121. 21 от тези бомби са хвърлени по цели на руска територия, в Курска област. Увеличен е обемът на руския артилерийски обстрел на дневна база – 6000 изстреляни снаряда т.е. с 300 повече на дневна база. Доста сериозно е намалял броят на използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе на дневна база – с приблизително 900 на дневна база, общо през последните 24 часа руската армия е използвала 2557 такива дрона, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 33 отбити руски пехотни атаки там, но е факт, че през последната седмица количеството на руските пехотни атаки в това направление намаля двойно спрямо нивото от януари и първата половина на месец февруари. В съседното от юг Новопавловско направление е имало 19 руски пехотни атаки, там руснаците продължават да се борят да затворят този участък на фронта и все още не успяват – главната цел е превземане на село Константинопол, пресичане на магистралата Запорожие – Донецк и плътна окупация до административната граница на Донецка област. В Курска област е имало 18 руски пехотни атаки, а в Торецкото направление – 10, като там боевете текат в административните граници на Торецк и западните покрайнини, като например село Кримско. Руските тренировки как да се пазят от FPV дронове продължават да излизат на видеокадри в социалните мрежи – колко такива методи са ефективни, вижте: ВИДЕО, 18+:

Russian soldiers are eagerly training to roll away from drones. pic.twitter.com/COpOtl6uJx — WarTranslated (@wartranslated) February 26, 2025

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец е категоричен, че в Покровското направление нещата почват все повече и повече да вървят на зле за руснаците. Според него, вече има първи ясни сигнали, че може да има радикална промяна в развитието на нещата в това приоритетно за руската армия направление. Машовец напомня, че Русия е разположила общо 4 общовойскови армии в рамките на 77 километра, като това обхваща линия от село Андреевка, Новопавловско направление та чак до Торецк, на североизток. Руското военно командване иска да атакува Покровск, но 2 седмици не успява в плановете си да прекъсне изцяло логистичните пътища от Межово и Павлоград за града. Нещо повече – 2 седмици руската армия изобщо не напредва на югозапад и впоследствие на запад, за да оформи полудъга около Покровск, категоричен е Машовец. Той изброява: 74-та руска мотострелкова бригада отстъпи от Песчано; руският напредък по река Солоненка в района от Даченско до Лисовка беше спрян и руснаците отстъпиха няколко позиции (тук се бият части на 35-та руска мотострелкова бригада и един от полковете на 27-ма руска мотострелкова бригада); руско отстъпление от Котлино, където се провалиха части на 15-та и 74-та руска пехотна бригада; накрая и оттегляне на частите на 433-ти руски пехотен полк от Успеновка след големи загуби. "Серията от успешни контраатаки на ВСУ на юг и югозапад от Покровск очевидно, ако не радикално изтощиха руската армия в този участък на фронта, то поне значително отслабиха силите и ресурсите ѝ за настъпление", коментира Машовец, но предупреждава, че руснаците още имат достатъчно хора и ресурси, за да не спрат да атакуват и да опитват да пробият: Нов успех на украинците до Покровск, но кметът на града моли за мир (ВИДЕО)

Какво ще правят оттук-нататък руснаците – два варианта според Машовец. Първо, да докарат резерви. Второ, да прехвърлят вече биещи се руски военни части от други направления на фронта. При втория вариант обаче руското военно командване рискува влошаване на ситуацията в направленията, от които изтегли войници, за да ги прати в Покровското направление. При такъв развой на събитията желанието на руснаците да тръгнат към Константиновка от Торецк и Часов Яр и да се прицелят след това в Краматорск ще бъде охладено, вярва украинският военен експерт. "В пика на настъплението им към Покровск общият брой на руските войници, действащи в този и съседните направления, беше около 110-115 000 души. В момента едва ли са над 75-80 000 души. Настъплението от Авдеевка до Покровск струваше много на руската армия и последствията вече се усещат", коментира Машовец. Той напомня, че руснаците имат да решават проблеми в Курска област, в Купянското направление, в Лиманското и при Часов Яр – така че ако искат да се борят за успех при Покровск, ще трябва да се откажат от нещо друго при сегашното положение на нещата, убеден е Машовец: "Противникът очевидно е "изгорил" доста значителна част от стратегическите си резерви, но ще успее ли да ги попълни в близко бъдеще? Лично аз не съм сигурен в това".

Украинският военен канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", обаче предупреждава, че ако Торецк бъде овладян изцяло от руснаците, те ще могат да обстрелват по-спокойно Константиновка – но руският канал "Рибар" в дневния си обзор изрично посочва, че има мащабни украински контраатаки в Торецк. Преди малко повече от денонощие имаше руски удар с авиационни бомби там, загинаха 5 цивилни:

The center of Kostyantynivka after a Russian air bomb strike.



At least five people are confirmed dead and eight wounded in the city and surrounding areas. pic.twitter.com/gNtpMShShz — WarTranslated (@wartranslated) February 26, 2025

Костянтинівка,Краматорський район,Донеччина

російські виродки цілеспрямовано знищують житлові квартали міста,знаючи що у місті знаходиться повно людей

Чума російського фашизму намагається прорватися далі,перетворюючи все на своєму шляху на випалену землю pic.twitter.com/zBcC8KDeRb — Мисливець за зорями (@small10space) February 26, 2025

Так зараз виглядає місто Торецьк, Бахмутський район, Донеччина

Точніше те,що від нього залишилося...орда російських виродків перетворила його на випалену землю,руїни та попіл.



росіяне вже оголосили про захоплення міста,але,всі ці заяви брехня

Бої тривають

Битва за місто триває pic.twitter.com/MCyVRT7EoF — Мисливець за зорями (@small10space) February 27, 2025

За Курска област руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се хвали, че селата Погребки и Орловка отново са в руски ръце – същото твърди "по-големият брат" т.е. създаденият от бившия говорител на руското военно министерство военнопропаганден телеграм канал "Рибар", всичко това на база официални данни от руското военно министерство, само че за Орловка специално още няма геолокализирани видеокадри за потвърждение. Сега боеве пак се водят в района на Малая Локня, както и има руски опити да напреднат към Куриловка и Гуево.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 166 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 90 дрона, още 72 са приземени с електронно заглушаване. Това означава, че 4 дрона са преминали украинската въздушна защита, сочат данните на украинските ВВС. По данни на украинската спешна служба поражения има в Киев, и то в промишлена зона – 81 пожарникари и спасители с 24 пожарни и други единици техника са гасили, няма информация за пострадали хора дотук: