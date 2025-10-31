Пропутинско ехо от Хърватия: Абсурдите във войната в Украйна

Материалът е публикуван в хърватското издание Geopolitika.news и отразява гледната точка на анализатора Зоран Метър. Изданието е известно с проруски коментари и геополитически анализи. Украинската война е абсурдна в много отношения и именно това я прави уникална в съвременната история. Достатъчни са само четири примера, за да се открои този парадокс, пише Метър.

Първи пример:

Две ядрени суперсили – Съединените щати и Русия – фактически воюват помежду си на украинска територия, използвайки я като посредническо бойно поле. Последиците от този сблъсък отекват в целия свят. И двете страни внимателно балансират действията си, за да избегнат прекомерни щети една спрямо друга и да предотвратят непредвидима ескалация, която може да стане необратима. „Лесно е да се започне такава война, но е почти невъзможно да се спре“, отбелязва авторът. Още: Тръмп и Си Дзинпин са постигнали съгласие по темата "Украйна", но "понякога трябва да ги оставим да се сражават" (ВИДЕО)

Втори пример:

Докато САЩ и Русия са в състояние на открито противопоставяне, те едновременно преговарят – за това какви оръжия Вашингтон може или не може да предоставя на Киев, какъв да бъде техният обсег и по какви цели украинската армия може или не може да нанася удари на руска територия.

Трети пример:

Русия, според Метър, отказва да използва пълния си военен потенциал, за да спечели войната срещу държава, с която вече воюва. Руски войници продължават да загиват, докато украинските сили все по-често атакуват с дронове руски енергийни съоръжения – стратегически обекти с ключово значение за руската икономика. Това, по думите му, е в противоречие с руската военна доктрина, променена миналата година. Още: "Ну, погоди": Западните санкции срещу руския петрол работят

Четвърти пример:

Русия, която сама търпи щети от конфликта, е принудена да приеме Съединените щати – държавата, с която води косвена война – като възможен посредник в преговори за мир. Москва, според автора, е напълно наясно, че само САЩ (в лицето на Доналд Тръмп) могат реално да изиграят тази роля, защото никоя друга сила в света няма необходимия политически и военен капацитет.

Москва вижда шанс само в Тръмп

Според Зоран Метър Русия съзнава парадокса, но няма друг избор. Никоя друга държава – нито Китай, нито Индия, нито Бразилия – няма как да накара САЩ да направят компромиси в преговори за прекратяване на войната. От своя страна Москва никога не би приела за посредници Обединеното кралство, Франция или която и да е друга западна държава, тясно обвързана с конфликта. „По-добре е да се говори директно със САЩ, тоест с Тръмп“, пише Метър. Още: Русия и Украйна се засипаха с дронове и ракети: Z-блогъри се радват за удари по украински ТЕЦ (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин не очаква чудеса, но смята, че е „глупаво Русия да не даде шанс на Тръмп да опита“. Кремъл действа според принципа „надеждата умира последна“ – стреми се да защити жизнените си интереси чрез преговори, оставяйки време за по-твърди мерки, ако те се провалят.

Москва, по думите на автора, не си прави илюзии, че отношенията със САЩ ще се „разцъфтят“. Руското ръководство е предпазливо, за да не създаде нереалистични очаквания у обществото.

"Тръмп е продукт на дълбоката държава"

Авторът разглежда и американския политически контекст, твърдейки, че вторият мандат на Доналд Тръмп е „продукт на американската дълбока държава“, а не на собствената му воля. Още: САЩ пак като световен полицай: Нов закон "отвързва ръцете" на Тръмп за война в 60 държави

Той посочва, че всички съдебни дела срещу Тръмп внезапно са били спрени, а медиите, които преди това го демонизираха, неочаквано започват да му дават трибуна. По същото време Демократическата партия не оспорва изборните резултати, а предаването на властта става мирно, без протести. „Някой ясно реши, че Тръмп трябва да се върне – но вече контролиран“, пише Метър.

Той подчертава, че руската намеса в американските избори е мит: Москва, според него, не може да влияе дори върху изборите в постсъветски страни с рускоезично население, камо ли в САЩ – държава с мощен разузнавателен апарат и системи за контрол.

Още по време на първия мандат на Тръмп, през 2017 г., американската стратегия за национална сигурност посочи Русия като „основен глобален съперник“, изпреварвайки Китай, Иран и Северна Корея. Това се случи във време, когато никой не предвиждаше избухването на войната в Украйна. Още: Лъжа след лъжа: Ядрените хвалби на Путин преди "Буревестник" и "Посейдон" - със "Сармат"

След идването на Джо Байдън отношенията между Вашингтон и Москва рязко се влошиха. Срещата на върха между Байдън и Путин в Женева беше отменена, а Русия отправи ултиматум с искане за признание на своите стратегически интереси. САЩ отказаха, което според автора доведе до руската „специална операция“ в Украйна през февруари 2022 г.

Американската „дълбока държава“, ръководена от съветника по националната сигурност Джейк Съливан и държавния секретар Антъни Блинкен, се опита да отслаби Русия чрез икономически и финансови санкции, замразяване на активи и мащабна военна помощ за Украйна.

Тази стратегия, според Метър, не успява да постигне основната си цел – стратегическо поражение на Москва. Санкциите не сриват руската икономика, а украинската контраофанзива през лятото на 2023 г. не води до пробив. Така САЩ се оказват в задънена улица: директна война с Русия е немислима, но победа без ескалация – невъзможна, пише Geopolitika.news. Още: "Няма стимул": Американското разузнаване не вярва, че Путин иска мир

В този контекст, пише Метър, „дълбоката държава“ се обръща към човека, когото доскоро мразеше – Доналд Тръмп. Целта е той да използва личните си връзки с Путин, за да „омекоти“ позицията на Москва. Ако това не успее, Тръмп ще има свободата да приложи по-силен натиск от администрацията на Байдън, без да премине червената линия на пряка конфронтация.

Зоран Метър заключава, че украинската война е „най-абсурдният конфликт на XXI век“, в който всички участници действат рационално от собствена гледна точка, но резултатът е хаотичен и ирационален.

Русия, твърди той, е наясно, че само Съединените щати могат да сложат край на войната – и че това може да стане единствено чрез Доналд Тръмп. „Москва няма илюзии, но ще опита, защото няма друга алтернатива“, завършва анализаторът. Още: Консервативно издание разкри кой мъти главата на Тръмп за "Томахоук" и Украйна

Автор: Зоран Метър за Geopolitika.news

Превод: Ганчо Каменарски