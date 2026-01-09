С надежда за реклама: България вече издава визи за дигитални номади

Феноменът на дигиталното номадство вече е факт и в България, като страната ни е започнала да издава визи за дигитални номади.

Дигиталните номади са хора, които използват интернет и технологии, за да работят дистанционно от всяка точка на света, без да са обвързани с офис и фиксирано местоживеене. Този начин на живот предлага свобода и гъвкавост, като често тези хора работят свободни професии и през определен период от време се местят на ново място.

"Визата беше приета в парламента през лятото. Вече работи. Хората могат да кандидатстват и да дойдат в България", заяви Александър Нуцов, изпълнителен директор на BESCO - Българската предприемаческа асоциация.

Възможност за популяризиране на страната ни

Според него България е страхотно място за дигиталните номади.

"Единият фактор е красивата природа. Има много общности от предприемачи, хора, които са в креативните индустрии, в технологичните индустрии, които не просто работят от разстояние, а се опитват да създадат приятелства, да създадат общности. В България има много такива места - както по планините, така и по морето - места, където хората се събират да работят, а в същото време да създават приятелства, контакти, връзки, да се наслаждават на природата, културата, историята на България", обясни Нуцов.

Той посочи, че няма официални данни колко точно дигитални номади идват в България, защото хората от ЕС пътуват свободно и няма как да бъдат измерени статистически. Различни данни сочат, че в света има между 30 и 50 млн. дигитални номади.

По думите му новото разрешение за пребиваване дава възможност да привличаме и хора от целия свят.

Източник: Getty Images

"Ние, вече редом до други европейски държави и общо около 60 държави в света, ще можем да се конкурираме, за да ги привличаме тези хора в България. Броят е голям. България е много разпознаваема дестинация за дигиталните номади. С визата в момента ние отваряме възможността още повече хора да дойдат, да опознаят България и да я промотират след това. Вярваме, че ще мултиплицираме ефекта", смята експертът.

Ще могат да остават до 2 години

Предприемачът коментира, че номадите се застояват в една страна от няколко месеца до година. Всичко зависи от това как са приети и как се чувстват. С новия инструмент обаче те ще могат да остават в България до 2 години.

По негово мнение страната ни ще има редица ползи от това.

"Това са приходи за българската икономика. Те обикалят по планини, по морето, по по-интересни градове и харчат парите си там, което би допринесло за регионалното развитие. Това са хора, които внасят знание - често такова, което липсва в България. Те споделят своя опит. Не на последно място означава и повече инвестиции", заяви Нуцов, цитиран от БНР.

Той не очаква промяната да стане бързо, вероятно за видим ефект ще са нужни месеци, дори години. По думите му конкуренцията на Балканите е много голяма, но България има редица предимства.