Протест блокира обект на германския оръжеен гигант „Райнметал“ в Берлин (ВИДЕО)

Пропалестински протестиращи блокираха днес сградата на германския оръжеен гигант „Райнметал“ в Берлин, като се стигна до намеса на силите на реда. Седем активисти залепиха ръцете си на асфалта пред входа на компанията. Протестът бе срещу доставката на оръжия на Израел, предаде ДПА.

Според местната преса демонстрантите са скандирали „Райнметал“, вън от Берлин“ и „Германски оръжия и германски средства избиват хора по цял свят“, предаде ДПА.

Спешните служби са отлепили всичките седем активисти от пътя. Някои са получили леки наранявания на ръцете си и са били прегледани на място от парамедици, съобщиха от полицията. Води се разследване за незаконно проникване на територията на обекта и за съпротива срещу служителите на реда.

Pro-Palestinian activists in Germany protested Rheinmetall for supplying weapons to Israel; activists glued their hands to the asphalt and blocked the factory entrance.

Подобна демонстрация на територията на завода имаше и в края на март. Тогава протестиращи се качиха на покрива на сградата с транспаранти, свързани с конфликта в Близкия изток.

През последните години „Райнметал“ се превърна в един от водещите световни производители на оръжия, като цената на акциите му се повиши рязко след руската инвазия в Украйна.

