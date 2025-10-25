Проучване: Президентът на Полша е най-популярният политик в страната

Полският президент Карол Навроцки получава най-голяма подкрепа в последната анкета на независимия център за изследване на общественото мнение CBOS, като 57% от респондентите дават положителна оценка на държавния глава, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Министърът на външните работи и вицепремиер на Полша Радослав Шикорски се нарежда на второ място с подкрепата на 43% от анкетираните. Министърът на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш е трети с 41%. След тях са Кшищоф Босак и Славомир Менцен, и двамата членове на крайнодясната коалиция Конфедерация „Свобода и независимост“, които се класират на четвърто място с по 40%.

Кметът на Варшава Рафал Тшасковски, член на управляващата центристка Гражданска коалиция, е пети с 39%. Одобрението за премиера Доналд Туск възлиза на 36%. Анкетата е проведена между 2 и 13 октомври сред 901 пълнолетни полски граждани, предава БТА.

