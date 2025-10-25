Войната в Украйна:

Проучване: Президентът на Полша е най-популярният политик в страната

25 октомври 2025, 01:35 часа 228 прочитания 0 коментара
Проучване: Президентът на Полша е най-популярният политик в страната

Полският президент Карол Навроцки получава най-голяма подкрепа в последната анкета на независимия център за изследване на общественото мнение CBOS, като 57% от респондентите дават положителна оценка на държавния глава, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Още: Президентът Навроцки подкрепя разполагане на ядрени оръжия в Полша (ВИДЕО)

Министърът на външните работи и вицепремиер на Полша Радослав Шикорски се нарежда на второ място с подкрепата на 43% от анкетираните. Министърът на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш е трети с 41%. След тях са Кшищоф Босак и Славомир Менцен, и двамата членове на крайнодясната коалиция Конфедерация „Свобода и независимост“, които се класират на четвърто място с по 40%. 

Още: Навроцки отхвърли плановете на ЕС за преместване на нелегални мигранти в Полша

Кметът на Варшава Рафал Тшасковски, член на управляващата центристка Гражданска коалиция, е пети с 39%. Одобрението за премиера Доналд Туск възлиза на 36%. Анкетата е проведена между 2 и 13 октомври сред 901 пълнолетни полски граждани, предава БТА.

Още: Полският президент поиска от парламента да се криминализира "пропагандата на идеологията на Бандера"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Полша проучване рейтинг Карол Навроцки
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес